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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: قصة الشناوي وشوبير ليست أزمة.. كله متسجل والحساب متأجل

سيف زاهر
سيف زاهر
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد الإعلامي سيف زاهر أن الجدل المثار حول ثنائي حراسة مرمى الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لا يمثل أزمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن مشاركة كل منهما مع الأهلي أو انضمام الشناوي إلى معسكر منتخب مصر المقبل سابق لأوانه.

وقال سيف زاهر، خلال حديثه عبر برنامج «ملعب أون»: «قصة الشناوي وشوبير ملهاش أزمة، والناس دخلت ماتش الأهلي والزمالك في الموضوع، ومين هيقف ومين هيشارك، والشناوي هيروح معسكر مصر الجاي ولا لأ، وكل القصص دي».

وأضاف: «المنتخب عنده ماتش مهم، كله متسجل والحساب متأجل 48 ساعة، واللي عايز يتكلم يتكلم».

سيف زاهر يشيد بمروان عطية

وتطرق سيف زاهر إلى أداء مروان عطية مع منتخب مصر، مؤكدًا صعوبة تعويض غيابه عن وسط الملعب، بسبب الأدوار التي يقوم بها داخل الفريق.

وقال: «اللي هيتفرج على مباراة مصر وأنجولا تاني بهدوء هيفهم ليه مروان عطية أهم لاعب وسط في مصر حاليًا، وغيابه صعب تعويضه، لأن مفيش لاعب بيعمل نفس أدواره».

وتابع: «وعشان كده مكنتش ببالغ وأنا بقول إنه كان أهم لاعب في منتخب مصر في كأس العالم».

تعادل مصر وأنجولا

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، غدًا الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورت» مباراة مصر وجنوب السودان على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

ويأتي ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 كالتالي:

1. مالاوي – 3 نقاط
2. مصر – نقطة واحدة
3. أنجولا – نقطة واحدة
4. جنوب السودان – دون نقاط

سيف زاهر محمد الشناوي الأهلي معسكر منتخب

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