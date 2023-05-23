محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان ودعم المطبخ الدائم بكركر

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة عصام نحمده ، والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الأخوة السودانيين بحى الصداقة الجديدة ، والصداقة القديمة ، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وقد تم دعم هذه القوافل بكافة السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين ، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر .

قوافل غذائية وعلاجية

قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك تكامل مع قيام منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقطاع الخاص بمواصلة تجهيز الوجبات الساخنة والجافة داخل المطبخ الدائم بالموقف البرى الدولى بكركر ، بجانب تقديم الدعم النفسى على المعابر البرية فى أرقين وقسطل .

وأضاف المحافظ بأنه بالتوازى مع ذلك تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى دراو المركزى ، والتى إستهدفت إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لحوالى 3 ألاف مريض على أيدى 33 طبيب فى التخصصات العلاجية المختلفة وذلك بالتعاون بين حزب حماة الوطن ، ومؤسسة " روتار إكت كمبيت " بالإسكندرية ، مكلفاً مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بإستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بشوارع قرى وادى كركر ، وخاصة قرى ( 3 و 4 و 5 ) لتسهيل حركة المترددين على هذه القرى .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إستمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية (https://www.sgg.eg) فى دورتها الثانية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى .

جهود

إنارة شوارع قرى كركر

ويأتي ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض ، ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية بوضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

وأشار المحافظ إلى أن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية ( أونلاين) لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة ، وعلى أصحاب المشروعات الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج .