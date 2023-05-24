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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان يناقش اقتراح بتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

صدى البلد

عقد اليوم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان جلسته الشهرية رقم (129) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأعضاء المجلس. 

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى خلال مناقشة أعمال المجلس علي أهمية دور الجامعة الإقليمي تجاه إفريقيا حيث أن محافظة أسوان هى البوابه إلى إفريقيا ، وهذا يضع على عاتق الجامعة أهمية توطيد  العلاقات العلمية والبحثية المشتركة والمتشابكة مع القاره الإفريقية والجامعات الإفريقية .

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منح دراسية

كما تم مناقشة الوضع بدولة السودان الشقيق في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد ،وتعطل الجامعات بالسودان ، وعليه فقد ناقش المجلس إقتراح تقديم الجامعة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وذلك لدعم الباحثين في عدة تخصصات وبرامج تعليمية متميزه بجامعة أسوان، وخصوصاً تخصصات التنميه المستدامة ، على أن تتم من خلال مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل ، وإيماناً منا بدور الجامعة الإقليمي والإستراتيجي فى أهمية الامتداد الإفريقي والتكامل مع إخواننا الأفارقة في الدراسات العليا والبحث العلمى، وفق تخصصات منتقاه تدعم الاستدامة والحفاظ على المناخ. 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن المجلس قد ناقش أيضاً تشكيل لجنة لعمل صيغة موحدة للتقارير الفردية لدارسي شهادات الماجستير والدكتوراه ، كما ناقش المجلس العديد من  الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا والطلاب الوافدين ، بجانب مناقشة المجلس لتشكيل لجان الإشراف والتسجيل الخاصة بالباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

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مجلس الجامعة

وكان قد انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (111) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب خلال إنعقاد المجلس علي إستعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022 ، وذلك وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الإمتحانات عقب إنتهاء الطلاب من أدائها.

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