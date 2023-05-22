مديرية الرياضة بالبحر الأحمر تشارك في الملتقى الكشفي الرابع بمدينة أسوان الشبابية

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحديدًا الإدارة العامة لتنمية النشء، في تنظيم الملتقى الكشفي الرابع، الذي يشمل لقاءات حوارية وأنشطة تنموية وتوعوية لأعضاء وفرق الكشافة والمرشدات والأشبال والزهرات بمدينة أسوان الشبابية، وسوف يستمر حتى الأربعاء المقبل.

تمثل مركز شباب سفاجا شعبة المرشدات في الملتقى الكشفي، حيث تشارك ثمانية مرشدات بقيادة هاجر علي محمد يسين، بإشراف الدكتور إسلام الخبيري.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مهارات وقيم الشباب في إطار الحركة الكشفية وتمكينهم من المشاركة في أنشطة تنموية تعزز تطويرهم الشخصي والاجتماعي.