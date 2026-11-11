50 عامًا من سحر السينما.. مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح دورته الـ47 باحتفالية استثنائية

انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح استثنائي شهد حضور نخبة من نجوم وصُنّاع السينما والشخصيات العامة، على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، وعدد من النجوم، منهم نبيلة عبيد، ليلى علوي، خالد النبوي، كريم فهمي، شريف منير، شهيرة، د. مدحت العدل، صبري فواز، أحمد عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، المنتج جابي خوري، ماجد المصري، طه دسوقي، شريف رمزي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، عمرو عابد، المنتج جمال العدل، داليا البحيري، إياد نصار، رشا مهدي، درة، صفي الدين محمود، وليد الحلفاوي، مجدي الهواري، ظافر العابدين، محمد ثروت، محمد سلام، أحمد فتحي، أحمد شاكر عبد اللطيف، عادل كرم، مراد مكرم، والمايسترو نادر عباسي، محمد الكيلاني، نسرين طافش، نبيل عيسى. وصدقي صخر، وغيرهم من النجوم.



وسط أجواء احتفت بتاريخ المهرجان الممتد على مدار 50 عامًا، وبمكانة السينما المصرية ودورها في إثراء الحركة السينمائية والثقافية عربيًا ودوليًا.



واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني المصري، أعقبه دخول الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الذي رحب بالحضور، معربًا عن سعادته بافتتاح الدورة السابعة والأربعين، ومؤكدًا اعتزازه برئاسة هذا الصرح السينمائي العريق.



وفي كلمته، استلهم فهمي رمزية «الهويس» من فيلم «شيء من الخوف»، المأخوذ عن رواية الكاتب ثروت أباظة، مستحضرًا شخصية «فؤادة» التي واجهت التهديد بقطع المياه وقررت فتح الهويس لري الأرض العطشى، مشيرًا إلى أن الهويس لم يكن مجرد رمز للمياه التي لا يمكن حرمان الناس منها، بل أصبح رمزًا للفن والفكر والقصص والحكايات التي يصنعها المبدعون، والتي تظل حية مهما مر عليها الزمن.



وأشار إلى أن فيلم «شيء من الخوف»، من إخراج حسين كمال وإنتاج عام 1969، لا يزال حاضرًا بعد مرور 57 عامًا على إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله الذين استطاعوا بفنهم تحدي الزمن، مؤكدًا أن هذه هي طبيعة السينما المصرية التي ستظل بفنها وفنانيها منارة للعالم، وهويسًا للفن والثقافة والحياة.



كما أكد فهمي أن الدورة الحالية تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أن المهرجان يحتفل بهذه المناسبة في دورته السابعة والأربعين، بعد إلغاء ثلاث دورات لظروف استثنائية.



وأضاف أن رحلة المهرجان بدأت في 16 أغسطس 1976، بمبادرة من الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين، برئاسة الصحفي الكبير كمال الملاخ، إيمانًا بدور مصر الفني والثقافي وحبًا في السينما، لتبدأ مسيرة امتدت على مدار خمسة عقود، استضاف خلالها المهرجان فنانين وصُنّاع سينما من مختلف أنحاء العالم، وكرّم أسماء تركت بصمات بارزة في تاريخ الفن السابع، وقدم أفلامًا أصبحت جزءًا من ذاكرة السينما العالمية، ليظل منصة مصرية عالمية للفكر والفن والإبداع.





وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات المهرجان على مدار خمسين عامًا، وما شهده من فعاليات وتكريمات واستضافات لنجوم مصريين وعالميين.

واستكمل الفنان حسين فهمي كلمته بالحديث عن أهمية الحفاظ على التراث السينمائي المصري، مؤكدًا أن السينما لا تقتصر على تقديم الأفلام التي يستمتع بها الجمهور، بل توثق اللحظات والمشاعر والمحطات التاريخية، وتحفظ حكايات البشر وتجاربهم عبر الزمن.



وأوضح أن إدارة المهرجان تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على هذا الإرث، باعتباره أحد أهم كنوز مصر الفنية والثقافية، ومن هنا جاءت مبادرة ترميم الأفلام المصرية، التي يواصل المهرجان العمل عليها بالتعاون مع الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي، من خلال مركز ترميم الأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأفلام التي يتم ترميمها تُترجم أيضًا لإتاحة مشاهدتها لضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.



واستعرض «فهمي» مجموعة من الأفلام التي جرى ترميمها خلال السنوات الماضية، كما أعلن عن مجموعة جديدة من الأفلام التي تم ترميمها هذا العام، تضم «المتمردون»، «شفيقة القبطية»، «معبودة الجماهير» بنسختها الملونة، «البوسطجي»، «ميرامار»، و«الأيدي الناعمة» بنسختها الملونة، و«طريد الفردوس» مؤكدًا أن هذه الأفلام ستُتاح للمشاهدة بناءً على طلب الجمهور، وأن المبادرة مستمرة للعمل على ترميم نحو 1400 فيلم مصري، حفاظًا على التراث السينمائي المصري وإتاحته للأجيال القادمة.



وشهد الحفل عرض مقطع مصور استعرض نماذج من الأفلام التي خضعت للترميم، وما طرأ عليها من تحسينات، بما يبرز أهمية الجهود المبذولة لاستعادة رونق هذه الأعمال والحفاظ عليها.



وفي لفتة وفاء وتقدير لرموز الفن الذين رحلوا عن عالمنا، أكد فهمي أن السينما لا تخلّد الحكايات وحدها، بل تخلّد أيضًا أبطالها وفنانيها، الذين يظلون حاضرين في وجدان الجمهور من خلال أعمالهم وإبداعاتهم، أعقب ذلك عرض فيديو تأبيني استعاد ذكريات عدد من رموز وصُنّاع الفن الراحلين.



ووجّه رئيس المهرجان الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية على دعمها لصناعة السينما والمهرجان، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة السياحة والآثار، وزارة الشباب والرياضة، هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة القاهرة، مثمنًا إيمانها بقيمة السينما ودورها الثقافي والفني.



كما أعرب فهمي عن تقديره لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور الفنان رضا الوكيل، لدعمها للمهرجان، ووجّه الشكر إلى المؤلف الموسيقي يوسف عباس، الذي أهدى المهرجان مقطوعة موسيقية تحمل اسمه.



وعقب ذلك، دعا الفنان حسين فهمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لإعلان افتتاح الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفي كلمته رحّب معالي الدكتور عبد العزيز قنصوة بضيوف المهرجان من الوزراء والمسئولين ومن بينهم وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وضيوف مصر من الفنانين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باعتباره أحد أبرز المهرجانات الفنية التي تعكس مكانة مصر الثقافية والفنية.

وأشار إلى الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاق المهرجان عام 1976، باعتباره مسيرة حافلة بالإبداع، أسهمت في تعزيز مكانة السينما المصرية والعربية والعالمية، وجعلت من القاهرة ملتقى للمبدعين والثقافات المختلفة.



وأكد أن السينما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل قوة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي، وتعزيز الحوار بين الشعوب، والتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، مشددًا على حرص وزارة الثقافة على دعم الإبداع واكتشاف المواهب الشابة وتطوير صناعة السينما.



وأعلن قنصوة تكفل وزارة الثقافة بترميم بقية الأفلام المملوكة للشركة القابضة للسينما والمطلوب ترميمها باعتبارها تمثل قوة مصر الناعمة.



وأوضح أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، بما يعكس الطابع العالمي للمهرجان، ويتيح فرصًا لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز حضور السينما المصرية والعربية دوليًا.

كما أشاد بجهود إدارة المهرجان برئاسة الفنان القدير حسين فهمي، لأنه أثبت أن مصر قادرة برجالها وفنانيها ومبدعيها العظام، كما شكر كل فريق العمل بالمهرجان.

وفي ختام كلمته، أكد اعتزاز مصر بمكانتها الثقافية ودورها الرائد في دعم الفن والإبداع، متمنيًا نجاح الدورة وتحقيق المزيد من الإنجازات، وإقامة طيبة لكل ضيوف المهرجان، وأن تكون الدورة احتفاء بالسينما وتليق بالمهرجان وبمكانة مصر العالية، معلنًا افتتاح الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ثم قدّم الفنان حسين فهمي الإعلامية جاسمين طه زكي لتقوم بتقديم فقرات الحفل، حيث رحبت بالحضور، ووجّهت التحية إلى وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ورئيس المهرجان، وجميع ضيوف الدورة السابعة والأربعين.



وأكدت جاسمين طه زكي أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يظل أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، وملتقى يجمع عشاق السينما وصُنّاعها احتفاءً بالفن والحكايات التي تترك أثرها في وجدان الجمهور، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تحمل خصوصية كبيرة مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، في رحلة بدأت من القاهرة وامتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم.



وأضافت أن السينما المصرية ليست مجرد حكايات تُعرض على الشاشة، بل جزء من حكاية وطن استطاع أن يوثق لحظاته ويعبّر عن ناسه وينقل صوته إلى العالم، مشيرة إلى أن السينما المصرية تواجه اليوم فرصًا جديدة للتطور والاستفادة من التحولات التكنولوجية في صناعة الأفلام وطرق وصولها إلى الجمهور، مع الحفاظ على قدرتها على التعبير عن الإنسان وأسئلته وتجاربه، وخلق حوار يتجاوز الحدود واللغات.



وأشارت إلى أن السينما المصرية تظل مساحة تجمع بين خبرة أجيال صنعت تاريخها وطموح أجيال جديدة تمتلك حكايات ورؤى مختلفة تستحق أن تُروى وتُشاهد.



واستعرضت جاسمين طه زكي ملامح الدورة الجديدة، التي تضم 145 فيلمًا من 64 دولة، من خلال عرض الفيلم الترويجي للمهرجان، كما سلطت الضوء على عدد من البرامج والمبادرات التي تشهدها الدورة السابعة والأربعون.



ومن أبرز هذه البرامج برنامج «New Wave»الذي استقبل أكثر من 850 طلب مشاركة من مختلف محافظات مصر، وتم اختيار 100 مشارك من أكثر من 23 محافظة، إلى جانب مشاركين من الأشقاء العرب المقيمين في مختلف محافظات الجمهورية.



ويمنح المشاركين فرصة حضور فعاليات المهرجان والمشاركة في ورش عمل مخصصة لهم، مع تكفل المهرجان بتكاليف السفر والإقامة، بما يتيح لهم تجربة سينمائية متكاملة تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتواصل واكتشاف عوالم السينما.



كما تشهد الدورة اهتمامًا خاصًا بالأطفال من خلال برنامج «سينما القاهرة للأطفال – Cairo Kids»، الذي أعده المهرجان بهدف توسيع قاعدة الجمهور الصغير وتعريف الأجيال الجديدة بعالم السينما، ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من الأفلام الحديثة المنتجة خلال العام، إلى جانب أفلام كلاسيكية تركت أثرًا في ذاكرة أجيال سابقة، في محاولة لخلق جسر للتواصل بين الأجيال من خلال الفن السابع، ومنح الأطفال ذكريات وتجارب سينمائية تظل حاضرة معهم.



وأكدت جاسمين طه زكي أن الدورة السابعة والأربعين تتضمن كذلك مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تتيح للجمهور وصُنّاع السينما فرصًا أوسع للمشاركة والتفاعل مع المهرجان.



لجان تحكيم الدورة السابعة والأربعين

وعقب ذلك، أعلنت جاسمين طه زكي تشكيل لجان التحكيم الخاصة بمسابقات المهرجان المختلفة، والتي تضم نخبة من المخرجين والنقاد وصُنّاع السينما من مصر ومختلف أنحاء العالم.



وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج حسن هادي (العراق)، والمخرجة وكاتبة السيناريو ستيفاني كولك (هولندا)، وصانعة الأفلام مريم أبو عوف (مصر).



أما لجنة تحكيم أسبوع النقاد فتضم الناقدة السينمائية أدريانا بروديوس (بولندا)، ومديرة التصوير فريدا مرزوق (تونس، فرنسا)، والمونتيرة هبة عثمان (مصر).



وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية المخرجة ليلى عباس (فلسطين)، ومدير التصوير تودور فلاديمير باندورو (رومانيا)، والمخرج عمرو سلامة (مصر).

كما تضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «FIPRESCI»، الناقد السينمائي مارسيلو جانو (البرازيل)، والناقدة أروى تاج الدين (مصر)، والناقدة سوزان جيتل (ألمانيا).



أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي فتضم المخرجة والباحثة السينمائية فيولا شفيق (ألمانيا، مصر)، والمدير الفني لمهرجان "ميلينيوم دوكس أجينست جرافيتي" كارول بيكارتشيك (بولندا)، والمونتير قتيبة برهمجي (سوريا).



ويرأس لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي طويل، الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جيونا أ. نازارو (إيطاليا)، والمخرجة أمل رمسيس (مصر)، والمونتير والمنتج ليث المجالي (الأردن).



كما دعت جاسمين طه زكي المخرج نبيل عيوش (المغرب، فرنسا)، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، للصعود إلى المسرح وتقديم أعضاء اللجنة، التي تضم المخرج أمير فخر الدين (سوريا، ألمانيا)، والمخرج وكاتب السيناريو عمرو عرفة (مصر)، والممثلة فان بينجبينج (الصين)، والمخرجة لورا فونديل (بلجيكا)، ومدير التصوير مصطفى فهمي (مصر)، ومصمم الصوت بول ديفيز (بريطانيا).



تكريمات الدورة السابعة والأربعين



وعقب تقديم لجان التحكيم، انتقل الحفل إلى فقرة التكريمات، التي احتفت بمجموعة من الأسماء البارزة التي تركت بصمات مؤثرة في عالم السينما.



واستهل المهرجان تكريماته بتكريم المخرج المغربي نبيل عيوش، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته السينمائية وإسهاماته الفنية، حيث تسلم الجائزة وسط ترحيب كبير من الحضور، وألقى كلمة أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



كما كرّم المهرجان المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية ورؤيته السينمائية المتميزة وإسهاماته في عالم الفن السابع، حيث شهد الحفل عرض فيلم خاص استعرض أبرز محطات مشواره السينمائي، قبل صعوده إلى المسرح وتسلم الجائزة وإلقاء كلمته.



وفي إطار الاحتفاء بالنجوم أصحاب التجارب الفنية المتميزة، منح المهرجان النجم آسر ياسين جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لموهبته وقدرته على تقديم شخصيات متنوعة، وما حققه من حضور فني لافت من خلال اختياراته وأعماله السينمائية، حيث شهد الحفل عرض فيلم قصير استعرض أبرز محطات مشواره الفني، قبل تسلمه الجائزة وإلقاء كلمته.



كما شهدت فقرة التكريمات الاحتفاء بالدكتور مدحت العدل، الذي منحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته وإسهاماته في الحياة الفنية والثقافية، ودوره في إثراء المشهد السينمائي، وما تركته كلماته وأعماله من أثر في وجدان الجمهور. وتضمنت الفقرة عرض فيلم خاص عن مشواره، أعقبه صعوده إلى المسرح وتسلم الجائزة وإلقاء كلمته.



واختُتمت التكريمات بتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وما قدمه من أعمال وشخصيات تركت بصمة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.



واستعرض الفنان حسين فهمي مشوار فلوكس الفني، مشيرًا إلى أن هناك فنانين يمتلكون حضورًا استثنائيًا على الشاشة، ويستطيعون ترك أثر لا يُمحى في وجدان الجمهور، مؤكدًا أن الفنان الكبير قدم عبر سنوات طويلة من العطاء شخصيات لا تزال حاضرة ومؤثرة حتى اليوم.



وشهد التكريم لحظة إنسانية مميزة بصعود الفنان فاروق فلوكس إلى المسرح لتسلم الجائزة، حيث ألقى كلمة عبّر خلالها عن سعادته واعتزازه بهذا التقدير من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وفي ختام الحفل، وجّهت الإعلامية جاسمين طه زكي الشكر إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجميع الحضور.



وأعلنت تقديم فيلم افتتاح الدورة السابعة والأربعين، وهو الفيلم الأمريكي «I Play Rocky»، للمخرج بيتر فاريلي (Peter Farrelly)، الحاصل على جائزتي أوسكار، ليُختتم بذلك حفل الافتتاح وتنطلق عروض وفعاليات دورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتفاءً بخمسين عامًا من تاريخ المهرجان ومسيرته في دعم السينما والفن والإبداع.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).



ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.