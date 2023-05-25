رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توديع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان حفل توديع السفير الكوري الذي أقيم مساء اليوم بالقاهرة، بحضور كوكبة من الدبلوماسيين ورجال الدولة ومفكرين ورجال أعمال بالمجتمع.

كما قدم الدكتور أيمن عثمان شكره العميق وتقديره للسفير الكوري على ما قدمه من جهد كبير أسهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين جامعة أسوان وكوريا الجنوبية ، خاصة الدعم الذي قدمته السفارة الكورية لقسم اللغة الكورية بكلية الألسن الذي شهد العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، متمنياً للسفير الكوري دوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.

السفير الكوري

وكان قد نظّم اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إحتفالية طلابية، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب فى أن هذه الاحتفالية، أقيمت في إطار ختام الانشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2022م، وذلك لتعظيم الإستفادة من طاقات الطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، والعمل أيضاً علي تعزيز قيم المواطنة والولاء والإنتماء لدي الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان بأنه تم علي هامش الإحتفالية تنصيب إتحاد طلاب الكلية، وتضمنت الاحتفالية أيضاً تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الفرق الأربعة، وكذلك تكريم الأوائل في مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الشعر العربي المديح والنثر،ك.

أنشطة جامعية

وكانت قد عقدت جامعة أسوان إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 111 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين، خلال انعقاد المجلس، استعداد جامعة أسوان، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.