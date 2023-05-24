أسوان هتتغير للأجمل| ممشى أهل مصر.. بانوراما جمالية وحضارية لساحرة الجنوب

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان فيديو لمشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل بمدينة أسوان السياحية بعنوان: "أسوان هتتغير للأجمل والأحلى .. مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان - بانوراما جمالية وحضارية لساحرة الجنوب ".

ويعد مشروع ممشى أهل مصر ضمن مشروعات التطوير والتحديث والتجميل بالخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان .

ممشى أهل مصر

ومشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، جارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع 2022 ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهرا ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964.

والمشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار مشروعات التطوير والتحديث، مضيفا أنهم يسابقون الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وخاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان، وأيضاً منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.

أنشطة وجهود

كما تشمل المشروعات، إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر ، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة ، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .