كلية دار العلوم بجامعة أسوان تكرم حفظة القرآن الكريم

نظّم اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إحتفالية طلابية، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب فى أن هذه الاحتفالية، أقيمت في إطار ختام الانشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2022م، وذلك لتعظيم الإستفادة من طاقات الطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، والعمل أيضاً علي تعزيز قيم المواطنة والولاء والإنتماء لدي الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة.

حفظة القرآن الكريم

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان بأنه تم علي هامش الإحتفالية تنصيب إتحاد طلاب الكلية، وتضمنت الاحتفالية أيضاً تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الفرق الأربعة، وكذلك تكريم الأوائل في مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الشعر العربي المديح والنثر،ك.

وكانت قد عقدت جامعة أسوان إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 111 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين، خلال انعقاد المجلس، استعداد جامعة أسوان، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

دار العلوم

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية، من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين للاعمال الامتحانات التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023.

وكانت قد اطلقت وزارة البيئة على منصات التواصل الإجتماعى الإحتفال بيوم 22 مايو بإعتباره هو اليوم الدولى للتنوع البيولوجى حيث يرتكز موضوعه هذا العام على النحو التالى " من الإتفاق إلى العمل .. إعادة بناء التنوع البيولوجى " وقامت الوزارة بعرض فيديوهات وتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى ، وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لحماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.