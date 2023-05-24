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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 85% من خطة رصف الطرق بـ105.5 مليون جنيه

رصف الطرق بأسوان
رصف الطرق بأسوان

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 

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عواصم المحافظات

رصف الطرق بأسوان

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه جارى تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول 650 مترا، وعرض متوسط 10 أمتار، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدى لمنطقة حى أطلس، توزاياً مع إستكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقى بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك.

وأشار إلى أنه تواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للإتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقى السادات وكورنيش النيل، فيما جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو، وبالتوازى جارى تنفيذ أعمال مدخل القنادلة بإدفو من خلال الطبقة الأسفلتية الرابطة.

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أنشطة وجهود

رصف الطرق بأسوان

وتستكمل الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض فضاء خلف منطقة المقاولون العرب بنطاق حى جنوب ، والتى تم رصدها أثناء المرور الميدانى على المتغيرات المكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيطية بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر ، بالإضافة إلى قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء بمنطقة المحمودية ، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بحديقة السلام ، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة .

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