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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الترخيص للمشروعات غير الرسمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أسبوع للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص للمشروعات الغير رسمية فى ظل  المزايا والحوافز الضريبية المتنوعة التى يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020 ، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 654 لسنة 2021 من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاع هذه المشروعات باستخراج التراخيص اللازمة لها لـ 497 مشروعا من إجمالى 568 مشروعا.

 

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

 

المحال التجارية

فيما وافق المجلس التنفيذى على تعديل رسوم النظافة العامة للمحال التجارية لتتناسب مع حجم المجهود المبذول فى هذا القطاع ، والتى وصلت إلى رفع 570 طن من القمامة والمخلفات يومياً ، وخاصة أن منظومة النظافة العامة أصبح الاعتماد المالى الوحيد لها هو مقابل تحصيل هذه الرسوم فى ظل ما تم دعمه خلال العام الحالى لها بـ 40 معدة وسيارة جديدة ، بالإضافة إلى القيام بتوسعة المحطة الوسيطة داخل مدينة أسوان لـ 4 أضعاف المساحة السابقة بإجمالى 6 ألاف م2 ، لتستوعب كافة كميات التراكمات يومياً.

 

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى تم إستعراض موقف التقنين لأراضى الدولة حيث وصلت نسبة العقود المسلمة إلى 69 % من الطلبات التى تم البت للموافقة عليها بـ 1052 طلب من إجمالى الطلبات المقدمة.

 

تقنين

حيث أكد المحافظ استمرار التنسيق الذى تم مع أحد البنوك الوطنية لزيادة فرص التمويل البنكى والإقراض لإتاحة المجال أمام أصحاب طلبات التقنين بسداد الرسوم المطلوبة فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، مع إجراء البحوث الاجتماعية للحالات الأكثر إحتياجاً ودعمها من بنك ناصر الإجتماعى بتسهيلات بنكية غير مسبوقة.

 

كما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى قبول 1461 طلب، فيما بلغ عدد المسددين 668 مواطنا بإجمالى رسوم وصلت لأكثر من 93 مليون جنيه، والجدير بالذكر بأن إجتماع المجلس التنفيذى قد إستهل بقيام محافظ أسوان بتكريم نجوى أحمد مدير عام الثقافة بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش وذلك لجهودها ودورها المتميز فى القيام بالمهام الوظيفية المنوطة لها.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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