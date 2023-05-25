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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: متابعة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماعاً مع مديرى إدارات شئون الطلاب والتطويرالتكنولوجى والإحصاء ، وأيضاً مديرى المراحل الثلاث والمدارس الرسمية والمتميزة للغات وموجه عام رياض الأطفال لمتابعة الإستعدادات لبدء التقديم الإلكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والتقديم للصفوف الأولى بالمراحل المختلفة فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي  الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتناول الاجتماع إعلان الوزارة فتح التقديم الالكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من الثلاثاء القادم  1/6/2023 وحتى  30/6/2023 عبر التطبيق المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط http//emis.gov.eg ، ويأتى ذلك فى إطار رغبة الوزارة فى تخفيف العبء عن السادة أولياء الأمور،من خلال إنشاء منصة الكترونية موحدة على مستوى الجمهورية ، يمكن لأولياء الأمور التقدم لأبنائهم من خلالها باستخدام الرقم القومى للطفل ، للالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية، وكذلك الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

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التقديم الإلكتروني

وأكد عبد الكريم لطفى أنه تم الإعلان عن بدء التقديمات من خلال صفحة البوابة ويتم التنويه مرة أخرى من خلال وسائل الإعلام الإقليمية،و فور تقدم ولى أمر الطفل للصف الأول الابتدائى يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات ، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات، وللصف الأول الابتدائى من " ٦-٩ سنوات " ، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديرية طبقاً لقواعد القبول والكثافة وفقًا للقرار الوزارى رقم (١٥٤) بتاريخ ١٩٨٩/٧/٦، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس الموقع ، على أن يتم تسليم ملفات الطلاب الورقية للمدارس عقب التقديم الالكترونى وعلى مديرى المدارس الابتدائية ضرورة تشكيل لجنة من المدرسة لاستلام ملفات الطلاب الورقية ومراجعة ومطابقة المستندات المرفقة ، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة لقبول طلاب الصف الأول الابتدائى .

وأوضح مدير التطوير التكنولوجى أنه تيسيراً على ولى الأمر غير القادر على التسجيل الالكترونى بنفسه، يقوم مسئولو التطوير ووحدات المعلومات بالمدارس بمساعدة ولى الأمر،وتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق الكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الالكترونى المعد للمدارس (بالنسبة للصف الأول الابتدائى فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، وقام السيد وكيل الوزارة بالتواصل مع مديرى الإدارات للاستعانة بالمدارس المجاورة وقاعات التطوير المتوافر بها شبكة إنترنت فى حالة عدم وجود انترنت بالمدرسة .

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رياض الأطفال

وأشار مدير الاحصاء إلى أنه خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ وحتى ٢٠٢٣/٧/٣٠ يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف القبول أو عدم القبول المبدئى فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكترونى لموقف تسليم أو عدم تسليم ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به ، وتقوم المدارس الابتدائية الرسمية للغات خلال نفس الفترة  بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية ، من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى) .

وبالنسبة للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديرية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين ، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، وفقاً للقواعد وعدد القاعات وكثافة الطلاب على أن تقوم المديرية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها ، لاعتمادها بالوزارة وإعلانها  عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة .

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