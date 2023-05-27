وزير الكهرباء ومحافظ أسوان يشيدان بأطقم الصيانة لعودة التيار لمدينة أبوسمبل

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإنجاز أطقم الصيانة التابعة لشركة نقل الكهرباء لمصر العليا حيث تم الإنتهاء من تركيب البرج الجديد 87 والبدء فى التغذية الكهربائية لمدينة أبوسمبل السياحية من الشبكة الكهربية الرئيسية فى وقت قياسى غير مسبوق ،وفى ظل أجواء شديدة الحرارة.

كما توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر لكل العاملين والقيادات فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وإنجاز غير مسبوق فى إحلال وتركيب برج جهد 66 كيلو فولت وتأمين التغذية الكهربية بإستخدام 18 ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الإنتقال والتركيب والتوصيل لمسافة اكثر من 350 كيلومتر ليلاً وفى ظل احوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتأمين التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل.

إصلاح الكهرباء

وسيقوم وزير الكهرباء بإستقبال ومكافأة هؤلاء الأبطال تقديراً لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وأشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ماتم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة.

وأكد شاكر على إلتزام وإستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على ارض مصر الحبيبة.

كما أكد شاكر على إستمرار المتابعة لإستقرار التغذية الكهربية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الإطمئنان على إستقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة .

جهود

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9 % بواقع 157 ألف طن و 273 كجم ، منها 127 ألف طن و 208 كجم تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و 447 كجم من القمح ، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى.