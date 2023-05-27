بسبب العاصفة الترابية .. محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة النهرية بـ النيل وبحيرة ناصر

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

جاء ذلك أثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية شديدة ، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار ، مع إنخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.

عاصفة ترابية

وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، هذا بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة ، فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول .

وكان قد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدى على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش ، وعدد من الشوارع الفرعية وسط مدينة أسوان ، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية فى إحداث حالة من التكدس والإزدحام المرورى بهذه الشوارع.

جهود

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع عدد 1150 حالة إشغال ، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات ، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة ، فيما شارك فى الحملة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان المحافظة ، وكل من نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى مسئولي شرطة المرافق وحماية المستهلك والصحة والبيئة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، ومنطقة الشيخ تاج حيث تم رفع 25 طن مخلفات هدم وزراعية ، مع القيام بأعمال تسوية للموقع بمعدات الوحدة المحلية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية 12668 سيدة وفتاه داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " .

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