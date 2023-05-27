محافظ أسوان يتابع جهود إعادة التيار الكهربائي لمدينة أبو سمبل السياحية

تواصل فرق الصيانة التابعة للكهرباء ، جهودها لإصلاح أحد أبراج الضغط العالى على خط الجهد 66 ، والذى تعرض مساء أمس لتلف بسبب هبوب عاصفة ترابية ونتج عنه إنقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات التدخل السريع من خلال الدفع بـ 16 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

التيار الكهربائى

وأكد محافظ أسوان، أنه تم التشغيل الفعلى لمستشفى أبو سمبل الدولى ، وأيضاً محطتي مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك المخابز البلدية والسوق الرئيسى ، بالإضافة إلى منظومة الدخول والخروج لمعبدى أبو سمبل ، وكذا محطات الوقود ، فضلاً عن عدد من المنشآت السياحية والشرطية والخدمية والمواقع الحيوية.

فيما أكد المسئولون بالكهرباء، على أنه جارى التعامل مع برج الضغط العالى الذى تعرض للتلف بواسطة أطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للإنتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن ، وإعادة تشغيل خط الجهد العالى ، وبالتالى إعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل.

بينما قامت مديرية الصحة بدعم مستشفى أبو سمبل الدولى والوحدات الصحية بجرعات من الأمصال والطعوم لسرعة التعامل مع الحالات التى يمكن أن تتعرض للدغات الحشرات الزاحفة .

جهود

هذا وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتنفيذ لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإستكمال جهود الموجة الـ 21 لإزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، والنظافة العامة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، مع القيام عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل العام.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة لحالة تعدى على مساحة 40 م2، وذلك بشارع شرق البندر بنطاق حى غرب المدينة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى تزامن مع بدء وصول أطقم الينفورم الخاص بالعاملين فى منظومة النظافة ، والذى تم فيه مراعاة كافة أوجه المظهر الحضارى ، والخامات الملائمة للبيئة ، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال ، ووصول المعدات والسيارات الجديدة ، والتى سيتم تدعيم المنظومة بها بإجمالى 40 سيارة ومعدة.