لأول مرة بالصعيد .. محافظ أسوان: تسهيلات لتنفيذ مشروع إنتاج المياه المعدنية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 50 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثل الشركة الإستثمارية التى ستنفذ المشروع اللواء جلال خلف الله ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

المشروعات الاستثمارية

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان .

وقد كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بإعداد بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة الإستثمارية القائمة على المشروع ، الذى يستهدف الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن إستكمال خطتها بمشروعات دعم البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية ، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء ، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية .

جهود

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية 12668 سيدة وفتاه داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة ".

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأن حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها .