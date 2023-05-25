عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالصعيد .. محافظ أسوان: تسهيلات لتنفيذ مشروع إنتاج المياه المعدنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 50 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثل الشركة الإستثمارية التى ستنفذ المشروع اللواء جلال خلف الله ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الأعمال بمشروعات التطوير والتحديث

تعليم أسوان: متابعة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

المشروعات الاستثمارية 

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان .

وقد كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بإعداد بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة الإستثمارية القائمة على المشروع ، الذى يستهدف الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن إستكمال خطتها بمشروعات دعم البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية ، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء ، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية .

59 عاما على تحويل مجرى نهر النيل بالسد العالى في أسوان.. شاهد

محافظ أسوان: تنفيذ 85% من خطة رصف الطرق بـ105.5 مليون جنيه

جهود 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية 12668 سيدة وفتاه داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة ". 

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأن حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

موضوعات متعلقة

قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 2500 زيارة منزلية لرفع الوعي بالتحديات المجتمعية

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الأعمال بمشروعات التطوير والتحديث

تعليم أسوان: متابعة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توديع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

59 عاما على تحويل مجرى نهر النيل بالسد العالى في أسوان.. شاهد

كلية دار العلوم بجامعة أسوان تكرم حفظة القرآن الكريم

إصابة شخص صدمه قطار في أسوان

وفاة المغنى الأسوانى حمو بهريف فى حادث سيارة

ترشيحاتنا

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ