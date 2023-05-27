16 ألفا و305 طلبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان

انطلقت صباح اليوم، السبت، الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، ويؤدى نحو 16 ألفا و305 طلبة وطالبات امتحاناتهم بمحافظة أسوان، حسب الجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الدبلومات الفنية انتهوا من الامتحانات العملية والمعملية التى انطلقت يوم 20 مايو الماضى، لتبدأ اليوم 27 مايو الامتحانات النظرية التى تستمر حتى 8 يونيو، حسب الجداول المختلفة.

الدبلومات الفنية

وقال عبد الكريم لطفى إن طلاب الدبلومات الفنية نظام "3 و 5" سنوات فى المحافظة، موزعون على 69 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الخمس بأسوان، بواقع "33 لجنة صناعى نظام 3 سنوات - 7 لجان صناعى إعداد مهنى - لجنة صناعى نظام 5 سنوات - 19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات - لجنة تجارى نظام 5 سنوات - لجنتان فندقى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات - 4 لجان زراعى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة تعليم مزدوج" موزعة كالتالى: "23 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 5 لجان بإدارة دراو التعليمية - 7 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- 12 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- 22 لجنة بإدارة إدفو التعليمية".

امتحانات

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، والبالغ عددها 40 استراحة بواقع "7 استراحات بإدارة أسوان - 8 استراحات بإدارة نصر النوبة - 3 استراحات بإدارة دراو - 9 استراحات بإدارة كوم امبو - 13 استراحة بإدارة إدفو"، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من "أسرة ومشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه... إلخ" التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته، مشيرا إلى أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات "الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية" كل فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.