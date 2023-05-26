القبض على قاتل زوجته بأسوان لخلافات زوجية

نجح ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث مساء الخميس في القبض على المتهم بقتل زوجته نتيجة خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز.

وتمت إجراءات إيداع جثة هامدة لسيدة تدعى "أسماء. م. ج. أ"، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها بواسطة آلة حادة تحت تصرف النيابة العامة.

حوادث متفرقة

وجار عرض جثة السيدة التي لقيت مصرعها على يد زوجها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمها بعدها إلى ذويها بعد التصريح الخاص بالدفن.