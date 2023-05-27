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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقلبات جوية وطقس غير مستقر ورفع درجة الاستعداد في أسوان

تقلبات جوية بأسوان
تقلبات جوية بأسوان

شهدت بعض المناطق داخل محافظة أسوان اليوم، السبت، حدوث تقلبات جوية، حيث تلبدت السماء بالغيوم، وهو الذى توازى معه رفع درجة الاستعداد تحسباً لأى تقلبات فى الطقس خلال الفترة الحالية.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 42 درجة، والصغرى 29 درجة، وبلغت سرعة الرياح 11 كم فى الساعة.

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تقلبات جوية

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".

 

ومن المتوقع أن يشهد اليومَ فرصاً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، قد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، وستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".

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