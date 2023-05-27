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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطوات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. تعرف عليها

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، ويستعرض "اليوم السابع" خطوات التسجيل بالمبادرة الوطنية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى.

التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية https://www.sgg.eg.

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المشروعات الخضراء الذكية 

 

إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية "أون لاين" لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة.

 

على الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج.

 

أولاً: البرنامج التدريبى "ريادة الأعمال الخضراء"، والجهة المنفذة  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبدأ البرنامج فى 23 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً ، وذلك على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd.

ثانياً: البرنامج التدريبي الثانى " الماليات لغير الماليين " والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً وذلك على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثالثا: البرنامج التدريبى الثالث (part 1) Smart building and sustainable building ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 3 إلى 3.45 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

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المبادرة الوطنية

رابعاً: البرنامج التدريبى الرابع " نموذج القيمة المقترحة ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "، ويبدأ البرنامج فى 28 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

خامساً: البرنامج التدريبى الخامس فيرتكز على " مبادئ دمج تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فى المشروعات الخضراء "، والجهة المنفذة " UN Women " ويبدأ البرنامج فى 29 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd 

سادساً: البرنامج التدريبى السادس خاص بإدارة مشروعات ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 30 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

 

سابعاً: البرنامج التدريبى السابع عن " نموذج العمل الإدارى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 31 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط:

 

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

 

ثامناً: البرنامج التدريبى الثامن عن " خطة العمل " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط:https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

تاسعاً: البرنامج التدريبى التاسع عن Smart building and sustainable building (part 2) ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 3.15 مساءاً إلى 4 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

 

عاشراً: البرنامج التدريبى العاشر عن  Impact Management ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 5 يونيو من الساعة 4 إلى 6 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

يعقبه البرنامج التدريبى الحادى عشر عن " التكلفة والتسعير " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 6 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى الثانى عشر " التسويق الإلكترونى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 8 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ثم البرنامج التدريبى الثالث عشر عن Business Plan ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 14 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd .

ويختتم بالبرنامج التدريبى الرابع عشر عن " " Design Thinking ، والجهة المنفذة "  UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 15 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط:

https://events.teams.microsoft.com/event/[email protected]41669f7fd.

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