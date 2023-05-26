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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرقة أسوان القومية المسرحية تقدم عرض"طوق" بالمسرح الصيفى

العرض المسرحى طوق
العرض المسرحى طوق بأسوان

شهد مسرح فوزى فوزى الصيفى "المسرح الصيفى" بمدينة أسوان تنظيم فعاليات العرض المسرحى "طوق" لفرقة أسوان القومية المسرحية، عن رواية نوفيلا "الطوق والأسورة" أشهر أعمال الأديب يحيى الطاهر عبدالله.

والعرض دراما تورج محمد على ابراهيم، أشعار محمد المصرى، ألحان أندرو صبحى، ديكور شادى قطامش، مساعدى إخراج إسماعيل عمارة، اصولى مرعى، مخرج منفذ محمود فرح، إخراج ايهاب زكريا ياسين.

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مسرح فوزى فوزى

وتدور أحداث العرض حول رواية الطوق والاسورة للكاتب الرائع يحيى الطاهر عبدالله، اعدها للمسرح الكاتب والمؤلف محمد على ابراهيم، قصة متعددة الأجيال لعائلة مصرية تعيش في الصعيد "الكرنك في مصر" في معركة ضد الفقر، يهاجر الابن الأكبر وهو مراهق، بحثا عن وظيفة، يترك رحيله تأثيرا كبيرا على الأسرة، بينما يحارب الأب المرض. 

تأخذ الأم المريضة التي قست حياتها من المصاعب جزءا من رب العائلة، من خلال إظهار آلية التكيف المختلفة التي اظهرتها العائلة، و يجب أن تظل الأم " حزينة "، على الرغم من أنها الأكثر تضررا، مصممة وسليمة عاطفيا. وزوجها العجوز وابنتها فهيمه، وسفر ابنهما للشام وفلسطين للعمل هناك، تزوج ابنتها من حداد، الذى قامت الحدادة اخته بعمل السحر والشعوذة له لكى لاينجب طمعا منها فى الورث، لكنها تطلق منه مع أن أمها دبرت أمر حملها من رجل فى معبد. 

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عروض مسرحية 

وتستكمل المسرحية بأنه من خلال ذهابها إلى الدجال والعراف داخل المعبد لتتبارك بالمساخيط داخل المعبد لكن تمرض فهيمه بالحمى وتموت بعد موت والدها، وتبقى حزينة مع الطفلة التى تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ، ويعجز مصطفى البشارى عن قتلها ليحمى شرفه، لنجد مجموعة من الاطواق داخل العرض من جهل ومرض وخرافات وعادات عقيمة تطبق وتخنق كل ابطال العرض.

وعرض "طوق" يأتى من ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد، ضمن العروض المسرحية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ويستمر عرضه حتى 31 مايو الحالى. 

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