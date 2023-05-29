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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان برقم الجلوس

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

ينشر "صدى البلد " نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 % ، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين ، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

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الشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأدا ء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة.

http://isdt.aswan.gov.eg

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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