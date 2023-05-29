محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83%.. احصل عليها

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين ، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

امتحانات

من جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأدا ء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء إمتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة.

وقال "لطفى"، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( http://isdt.aswan.gov.eg ) .

الشهادة الإعدادية

ويزداد البحث عبر جوجل هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس ، والتى سيتم الإعلان عنها بعد قليل.

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتائج الامتحانات النهائية للعام في محافظة أسوان وتم الإعلان عنها بشكل فوري عقب اعتمادها رسمياً.

وازداد البحث عن طريق رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث انهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 18 مايو الجاري وفقاً للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي .

وتم إعلان النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

( http://isdt.aswan.gov.eg )

وواصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوانمتابعة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة .