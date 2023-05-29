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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. بعد قليل

نتائج الامتحانات
نتائج الامتحانات

يزداد البحث عبر جوجل هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس ، والتى سيتم الإعلان عنها بعد قليل. 

هذا يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتائج الامتحانات النهائية للعام في محافظة أسوان حيث يتم الإعلان عنها بشكل فوري عقب اعتمادها رسمياً. 

ويزاد البحث عن طريق رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث انهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 18 مايو الجاري وفقاً للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي .

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الشهادة الإعدادية 

ويتم إعلان النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

https://aswan.gov.eg

وكان قد واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوانمتابعة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية وذلك   تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة .

وفى هذا الإطار قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد بلجنة بنبان للطاقة الشمسية ، وإطمأن مدير الإدارة على سير اللجان الامتحانية ووضوح الورقة الامتحانية ، كما شدد علي توفير الهدوء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات .

كما تابعت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية حيث تفقدت مدرسة عبد الله شرقاوى الزخرفية ، وتأكدت من جودة الطباعة لورقة الأسئلة ، وسيادة الهدوء والانضباط داخل اللجان والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية ،وأشادت بالالتزام بالاجراءات الإحترازية .

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نتائج

فيما قام أحمد سلامة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بمتابعة  انتظام سير العمل بلجان سلوا الثانوية الصناعية بنات ، والكاجوج الثانوية الصناعية بنين حيث اطمأن على توافر المناخ المناسب لأداء أبنائنا الطلاب والطالبات امتحاناتهم فى هدوء ويسر ، وكذلك الاضاءة و التهوية الجيدة لكافة اللجان .

بينما تابع سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بلجنتى كلابشة الفنية للبنات ودهميت التجارية المشتركة ، وتأكد من وضوح ورقة الاسئلة ولم ترد أى شكوى في أى لجنة في المدرستين ، كما تفقد غرف الكنترول ، وتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة .

وفى إدارة ادفو التعليمية قام الدكتور محمد حسين مدير الإدارة بتفقد استراحتى السيدات بمدرسة سالم هلالى ومدرسة الشماخية الإعدادية حيث اطمأن سيادته على كافة التجهيزات ، كما توجه إلى لجان كلح الجبل الصناعية ، ولجنة مدرسة عبدالستار مدنى التجارية ، ولجنة ادفو الاعدادية الحديثة ويؤدى الامتحانات بها طلاب اعداد مهنى من جميع المدارس الفنية ، واطمأن على كافة التجهيزات ووجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للجان .

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