تقلبات جوية في أسوان والغيوم تغطي سماء المحافظة

شهدت بعض المناطق داخل محافظة أسوان اليوم، الأحد ، حدوث تقلبات جوية، حيث تلبدت السماء بالغيوم، وهو الذى توازى معه رفع درجة الاستعداد تحسباً لأى تقلبات فى الطقس خلال الفترة الحالية.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، مع زيادة نسبة الرطوبة فى الجو لتصل إلى 25 %، وبلغت سرعة الرياح 23 كم/ ساعة.

تقلبات جوية

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

جاء ذلك أثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية شديدة ، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار ، مع إنخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، هذا بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة ، فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول .

درجة الاستعداد

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".

ومن المتوقع أن يشهد الطقس فرصاً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، قد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، وستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".