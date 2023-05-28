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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون امتحانات الدبلومات الفنية

لجان امتحانات الدبلومات
لجان امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان

واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوانمتابعة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية وذلك   تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة .

وفى هذا الإطار قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد بلجنة بنبان للطاقة الشمسية ، وإطمأن مدير الإدارة على سير اللجان الامتحانية ووضوح الورقة الامتحانية ، كما شدد علي توفير الهدوء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات .

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  ‏الدبلومات الفنية

كما تابعت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية حيث تفقدت مدرسة عبد الله شرقاوى الزخرفية ، وتأكدت من جودة الطباعة لورقة الأسئلة ، وسيادة الهدوء والانضباط داخل اللجان والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية ،وأشادت بالالتزام بالاجراءات الإحترازية .

فيما قام أحمد سلامة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بمتابعة  انتظام سير العمل بلجان سلوا الثانوية الصناعية بنات ، والكاجوج الثانوية الصناعية بنين حيث اطمأن على توافر المناخ المناسب لأداء أبنائنا الطلاب والطالبات امتحاناتهم فى هدوء ويسر ، وكذلك الاضاءة و التهوية الجيدة لكافة اللجان .

بينما تابع سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بلجنتى كلابشة الفنية للبنات ودهميت التجارية المشتركة ، وتأكد من وضوح ورقة الاسئلة ولم ترد أى شكوى في أى لجنة في المدرستين ، كما تفقد غرف الكنترول ، وتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة .

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امتحانات

وفى إدارة ادفو التعليمية قام الدكتور محمد حسين مدير الإدارة بتفقد استراحتى السيدات بمدرسة سالم هلالى ومدرسة الشماخية الإعدادية حيث اطمأن سيادته على كافة التجهيزات ، كما توجه إلى لجان كلح الجبل الصناعية ، ولجنة مدرسة عبدالستار مدنى التجارية ، ولجنة ادفو الاعدادية الحديثة ويؤدى الامتحانات بها طلاب اعداد مهنى من جميع المدارس الفنية ، واطمأن على كافة التجهيزات ووجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للجان .

هذا وفى فى ضوء إهتمام الدولة والوزارة بمدارس التعليم المجتمعى شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاجتماع الدورى للتوجيه لمتابعة مدارس دعم التعليم المجتمعى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية ، بحضور هالة فاروق منسق التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير ، و محمد العمدة مدير إدارة التعليم المجتمعى ، وسميرة فقير رئيس قسم التعليم المجتمعى بإدارة أسوان ، بالإضافة إلى عدد من موجهى المواد الدراسية بإدارة أسوان.

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