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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  لجان امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، والـ5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 بمدرستى الفندقية المتقدمة نظام خمس سنوات، والتى تضم ١٩٧ طالبًا داخل 12 لجنة، وأيضًا مدرسة أسوان الثانوية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات، والتى تضم 236 طالبًا وطالبة داخل 17 لجنة، ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى .

وخلال جولته التفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية التى رافقه فيها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والقيادات التعليمية ، قرر اللواء أشرف عطية صرف مكافأة مالية لكل من منصور عبد العزيز ، ومصطفى عبده عمال خدمات المعاونة بالمدرسة الفندقية المتقدمة تقديراً لجهودهم المتميزة فى تجهيز وتنظيف لجان الامتحانات .

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الدبلومات الفنية

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 

وأكد المحافظ على أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات ، بالإضافة إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان ، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 16 ألف و 312 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، وأيضاً طلاب مدرسة كمال نوبى للتعليم المزدوج ( تجاري مزدوج ) بإجمالى ٥٦ طالب وطالبة ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم.

والجدير بالذكر أن محافظ أسوان قد كلف مسئولى التربية والتعليم بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يومياً لضمان التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعة لتسهيل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .

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امتحانات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات ، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى ، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات ، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات ، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات ، ولجنتان فندقى نظام ٣ سنوات ، ولجنة واحدة فندقى نظام ٥ سنوات ، و ٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات ، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان ، و 5 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة ، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو ، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو .

وقال بأنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع ٤٠ إستراحة من بينهم 7 إستراحات بإدارة أسوان ، و ٨ إستراحات بإدارة نصر النوبة ، و ٣ إستراحات بإدارة دراو ، و ٩ استراحات بإدارة كوم أمبو ، و ١٣ إستراحة بإدارة إدفو حيث تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها ، وبوتاجازات ، وتليفزيونات ، وثلاجات ، ومراوح ، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين ، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع ، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية .

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 
محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 
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