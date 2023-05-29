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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة إدفو يشهد مراسم صلح بين عائلتين بشمال أسوان

مراسم الصلح بين عائلتين
مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

شهد مركز إدفو شمال أسوان جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى آل أبو زمام الحداد بالخريصاب، وآل عبد الرضى طه بالقنادلة، وذلك وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 آلاف مواطن .

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في حضور مراسم الصلح والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، والشيخ إسماعيل على المعاون، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة، وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

 

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان برقم الجلوس

مراسم للصلح

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه قيام عائلة آل عبد الرضى بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل أبو زمام الحداد وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبنائه المخلصين الأوفياء، مقدماً تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83%.. احصل عليها

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان برقم الجلوس

جهود وأنشطة

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

وكان قد نشر "صدى البلد " نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 % ، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين ، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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