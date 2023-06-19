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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات والمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مع ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء مكتب بريد فارس ، وتوصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسب 95% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75 % ، وأيضاً مشروع  تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%.

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وخلال الجولة أكد المهندس ناجح مصطفى على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز ومواصلة الأعمال الإنشائية بجميع مواقع العمل ومنها مشروعات توصيل خطوط الفايبر والغاز الطبيعى بالقرية وتوابعها  .

وشدد المحافظ على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

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هذا وقد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء ، والشركة المنفذة .

وفور إستماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى ، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له ، وخاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % ، وبدء أعمال التسوية بالجريدر تمهيداً لوضع طبقة الأساس بالمنطقة .

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