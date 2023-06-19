تعليم أسوان تستعد لامتحانات الترم التاني وتنفيذ الأنشطة الصيفية

وجه عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمتابعة الإستعداد لإمتحانات الدور الثاني والأنشطة الصيفية.

وشهدت غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية اليوم الأول لمركز تنمية القدرات الموسيقية صيف 2023، بمدرسة طه حسين الإعدادية، والذي انطلق ويستمر حتى 2023/8/31 تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية وهم كل من هناء أحمد جلال الموجه العام، وزمزم علي ناصر، موجه أول إدارة أسوان ومجموعة من معلمي التربية الموسيقية.

إمتحانات

وقد استمعت مدير الإدارة لعزف منفرد من الطالب ياسين أحمد مصطفى وأغنية فيها حاجة حلوة لكورال المركز، وفى نهاية اللقاء قدمت الشكر والتقدير لموجهى التربية الموسيقية ومعلمي التربية الموسيقية والطلاب المشاركين في المركز وتمنت التوفيق والنجاح الدائم للجميع.

كما عقدت مدير الإدارة اجتماعًا بموجهى أوائل المواد الثقافية بنفس المدرسة بحضور ممدوح يوسف محمد رئيس قسم التطوير ومحمد عبد الودود مسئول الأمن بشأن إمتحانات الدور الثانى الإلكترونى للصفين الصف الأول والثانى الثانوى حيث تم الترحيب بالحضور وتقديم الشكر والتقدير للموجهين على ما تم من جهد كبير خلال إمتحانات الترم الأول لجميع المراحل.

وتم مناقشة الاستعدادات للامتحانات الالكترونية للدور الثانى، والرد على جميع الاستفسارات من موجهي أوائل المواد الثقافية، وفى نهاية الإجتماع تمنت التوفيق والسداد للجميع.

وكانت قد عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان برئاسة ناصر سليم مدير المديرية اجتماعا مع الكيانات الشبابية، بحضور افراح سيد وكيل المديرية.

وقد ضم الاجتماع عدد من الكيانات الشبابية وهم كيان رواد المحافظات الحدودية، وسند شباب الصعيد، وبرلمان الشباب، ومبادرة YLY التي تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أنشطة

وتهدف المبادرة إلى بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتشجيعهم علي العمل التشاركي والتطوعي، وتعميق المشاركة السياسية وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال ودعم الخدمات الشبابية في المحافظة والمساهمة في مواجهة الازمات والكوارث التي تتعرض لها المحافظة.

وقد اتفق جميع الحضور علي تفعيل دور هذه الكيانات وتقديم خدمة رائدة للمجتمع المحيط وذلك بوضع خطة مستقبلية لكل كيان علي حدي، وستهتم المديرية بالتواصل والتنسيق المستمر لعقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية لتقارب الأهداف المنشودة.

هذا وتواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة لاكتشاف مواهب الشباب والفتيات، والعمل على تنميتها وصقلها، لخلق جيل جديد، مؤهل ومدرب للمنافسة على البطولات الفردية والجماعية على المستوى الدولى والمحلى.