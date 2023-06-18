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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على إجراءات الأزهر تجاه طلاب الثانوية المصابين في حادث أسوان

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

اطمأن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف على حالة الطلاب من قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، الذين تعرضوا لحادث انقلاب سيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لأداء امتحان مادة التاريخ.

وتابع وكيل الأزهر حالة الطلاب أولا بأول ، كما وجه قيادات منطقة أسوان الأزهرية بالذهاب إلى الطلاب للاطمئنان على حالاتهم على وجه السرعة، والذين أفادوا بأن الطلاب جميعهم بخير وخرجوا جميعاً من المستشفى وعادوا إلى بيوتهم.

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وقرر وكيل الأزهر تأجيل الامتحان في مادة "التاريخ" لجميع الطلاب الذين تعرضوا للحادث اليوم ، كما سيتم تأجيل الامتحانات في المواد المقبلة لبقية الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة الذين لن يتمكنوا من حضور الامتحانات في المواد المقبلة .

وأكد وكيل الأزهر ، أن الطلاب الذين تخلفوا عن حضور الامتحان في مادة التاريخ اليوم نتيجة للحادث، سيتم معاملتهم في امتحانات الدور الثاني خلال التصحيح بناء على كامل الدرجة وليس النصف، كما ستتم معاملة الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة في ذات الحادث، والذين لن يتمكنوا من حضور امتحانات المواد المقبلة بناء على كامل الدرجة أيضًا، متمنيًا لجميع الطلاب الشفاء العاجل والتوفيق والنجاح.

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