صحة أسوان : توقيع الكشف الطبى على 1688مواطن بقرى دراو وإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية نجع الحجر التابعة لمركز دراو ، ومنطقة الشهيد صلاح نصر التابعة لمركز بإدفو ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1688 مواطن ومواطنة .

القوافل الطبية

وأشار إيهاب حنفى إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجلسة الإفتتاحية لفعاليات ورشة العمل للبرنامج التدريبي والتوعوي الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى مرحلتها الثانية ، والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة .

جهود

وحضر الفعاليات للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وسلمى نصار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، بالإضافة إلى ناهد فؤاد ممثل وزارة الاتصالات ، وممدوح السيد ممثل وزارة البيئة ، فضلاً عن أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، علاوة على القيادات الجامعية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة والجهات المعنية ، وقد بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسوان لمعرض أيادى مصر للمنتجات البيئية ، أعقبه السلام الوطنى .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة .