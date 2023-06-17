إزالة 13حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الاشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 5820 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، منها 8 حالات إزالة فورية بمساحة 4540 م2، و 5 حالات صادر لها قرارات إزالة بمساحة 1280 م2.

إزالة التعديات

شارك فى فعاليات الحملة الأجهزة والقوات الأمنية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمد حسين ، وكذا رئيس حى الصداقة الجديدة سامية حسين ، والعاملين والفنيين بنطاق الحى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات بشوارع أبطال التحرير وسعد زغلول والسوق السياحى بنطاق حى غرب المدينة ، وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 732 حالة إشغال ، وتحرير 37 محضر إشغال طريق حيث تم تنفيذ الحملة بقيادة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة محمود بهاء، ومحمد ممدوح ، ومحمد حسين ، وكذا رؤساء أحياء شرق والصداقة ، ونواب أحياء غرب وجنوب ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير.

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لقرى وادي كركر بقيادة مايكل رفعت بالتنسيق مع المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان برفع الرمال الناتجة عن العاصفة الترابية علي الطريق الرئيسى أسوان / أبو سمبل أمام مدخل قرى وادي كركر وذلك بواسطة العمال والفنيين ، مدعمين بمعدات فرع الهيئة ، وتحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

وتواكب مع ذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى حيث تم القيام بتسليك وتطهير بالوعات الصرف الصحى بواسطة عمال الصرف داخل قرى أرقام 2 و 5 بوادى كركر ، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان برئاسة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف بالمرور على الموظفين والعاملين للرد على أى استفسارات لهم وذلك بمناسبة قرب شهر ذو الحجة ، وعيد الأضحى المبارك.