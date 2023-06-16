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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان: بدء أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش قبلى

مشروع الصرف الصحى
مشروع الصرف الصحى بأبو الريش

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أنه سيتم بدء الأعمال بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة بأبو الريش قبلى غداً السبت ، والتى تم تخصيص مساحة 49 ألف و 989 م2 لها وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2022.

 

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حياة كريمة 

وأوضح المحافظ بأن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التى تم وجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أبو الريش سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو غيرها من المطالب والإحتياجات الجماهيرية الأخرى ، وهو ما سيساهم بدوره فى توفير حياة كريمة للمقيمين بهذه المناطق ، وتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها. 

وفى ذات السياق كلف اللواء أشرف عطية بقيام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمعاينة الميدانية على الطبيعة لموقع محطة المعالجة فى حضور المهندس محمد بغدادى مدير مشروعات السكك الحديدية بأسوان ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة ونائب رئيس المدينة. 

 

مشروع 

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بقيام هيئة السكك الحديدية بإزالة التشوينات الموجودة فى موقع المحطة لعدم إعاقة بدء الأعمال ، فضلاً عن التنسيق بين الهيئة القومية والسكك الحديدية لإنهاء إحداثيات الموقع ، وكذلك مسار خط السيب والعديات لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش على الوجه الأكمل .

وكان قد أثنى مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية ومحافظة أسوان للأخوة السودانيين ، ليكون ذلك نموذجاً يحتذى به مختلف دول العالم. 

وأشار إلى أن البرنامج يقوم بتوفير أوجه الدعم أيضاً للحكومة وللمحافظة منذ اللحظات الأولى للأحداث بدولة السودان ، وأن هناك تنسيق لعمل ممر إنسانى لتوصيل المعونات إلى وادى حلفا بالتعاون مع مكتب الأغذية العالمى فى السودان ، وبالتوازى مع ذلك يتم العمل على إبتكار أوجه متنوعة فى إستراتيجية العمل لتقديم الدعم للأخوة السودانية.

وأضاف برافين أجراوال بأنه يتواكب مع ذلك فتح آفاق جديدة من التعاون مع محافظة أسوان لتسريع وتيرة العمل المشترك فى مجال الزراعة والتغير المناخى ومشروعات المياه والطاقة الشمسية ، والتحول الرقمى ، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لمدير برنامج الأغذية العالمى تأكيداً وتعبيراً عن التعاون المشترك بين الجانبين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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