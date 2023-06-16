مدرب أسوان مديرًا فنيًا لنادي الظفرة الإماراتي بداية من الموسم المقبل

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجهة أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، خلال الموسم المقبل، بعد قراره بالرحيل عن منصبه مع نهاية الموسم.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "رسميا أيمن الرمادي مدير فني لنادي الظفرة الاماراتي بداية من الموسم الجديد".

ويعتبر أيمن الرمادي المدير الفنى الحالى لنادى أسوان، أحد أبرز المدربين المصريين الذين سطعوا فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين.

ويحتل فريق أسوان حاليا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة قبل نهاية الدوري بـ3 جولات فقط، حيث يلتقي الفريق في الجولة المقبلة مع الإسماعيلي، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الإسماعيلية.