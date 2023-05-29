قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم المواطن عبد السلام أبو على عابد ، وصرف مكافأة مالية له تقديراً على دوره الملموس فى خدمة مجتمعه ليصبح نموذجاً للتلاحم بين المواطن البسيط ورجال الشرطة فى تنظيم الحركة المرورية ، مؤكداً تقديره لهذه النماذج التى تعطى صورة مضيئة أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لمدينة أسوان .

جاء ذلك فى ضوء حرصه على تكريم النماذج المشرفة والإيجابية ، وبعد رصده لتواجده بشكل مستمر فى إحدى الإشارات المرورية ليساعد رجال المرور فى تنظيم حركة المركبات والسيارات بطريق كورنيش النيل .

نماذج مشرفة

محافظ أسوان يكرم المواطن عبد السلام لدوره المشرف في خدمة مجتمعه

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء تطبيق نظام الدفع بإستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية فى معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان ، ووقف التعامل النقدى تماماً بها ، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط .

وأشاد المحافظ بهذه الخطوات التى تقوم بها وزارة السياحة والأثار بقيادة الوزير أحمد عيسى ، وهو الذى يأتى متواكباً مع تطبيق منظومة التحول الرقمى التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات لتسهيل إجراءات تلقى الخدمات المختلفة للمواطنين ، وأيضاً الزائرين من مختلف دول العالم .

جهود

محافظ أسوان يكرم المواطن عبد السلام لدوره المشرف في خدمة مجتمعه

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان بأن وزارة السياحة والآثار إصدرت قراراً بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان ، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدى من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة ، لافتاً إلى أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف ، وأكثر محافظة ذات طابع أثرى فى مصر بعد الأقصر .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .