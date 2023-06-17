طرق التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في أسوان.. تعرف عليها

فى كل يوم نشهد مبادرات هادفة وإيجابية، ومن بينها انطلاق المرحلة الثانية، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 13 معلومة كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

المشروعات الخضراء الذكية

1- تقديم كافة التيسيرات للمتقدمين من أصحاب المشروعات المختلفة لكى يتوافر فيها كافة عناصر النجاح.

2- تركيز المشروعات على جدية التعامل مع البعد البيئى والبعد الذكى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى.

3- تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

4- سيتم غلق باب التقديم فى 30 يونيو الجارى على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg) ،

5- تم تكليف المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات.

6- إنعقاد دورة تدريبية فى 18 يونيو الجارى على أرض أسوان.

7- تشارك في الدورة التدريبية اللجان التنفيذية والشركات والجهات المعنية بمحافظات قنا وسوهاج وذلك طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن ضوابط المبادرة.

8- أسوان تسعي لتصعيد مشروعات ممثلة لمحافظة أسوان فى المنافسات النهائية لحصد الجوائز المختلفة بعد إستيفائهم لكافة شروط التقدم للمبادرة.

10- من ضمن الشروط أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعلعاشرا: المشروع له نتائج مدعومة بأدلة.

11- يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر " .

12- المنافسة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات.

جهود

13- الفئات تشمل فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

وكان قد أوضح العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بقيام هيئة السكك الحديدية بإزالة التشوينات الموجودة فى موقع المحطة لعدم إعاقة بدء الأعمال ، فضلاً عن التنسيق بين الهيئة القومية والسكك الحديدية لإنهاء إحداثيات الموقع ، وكذلك مسار خط السيب والعديات لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش على الوجه الأكمل .