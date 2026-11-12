قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. الشروط والمستندات والخطوات

يستطيع أصحاب العقارات المخالفة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 لتقنين أوضاع المباني التي تنطبق عليها الضوابط القانونية، وذلك من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة الواقع في نطاقها العقار، مع تقديم المستندات القانونية والرسومات الهندسية المطلوبة وسداد الرسوم المقررة لفحص الطلب، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتخضع طلبات التصالح لمراجعة الجهات الإدارية واللجان الفنية المختصة، للتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات القانونية والهندسية، والتحقق من عدم وجود موانع تحول دون قبول التصالح على المخالفة، وهو ما يجعل تجهيز ملف متكامل ودقيق خطوة أساسية أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

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وتبدأ إجراءات التصالح بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، والحصول على نموذج الطلب وتسجيل بيانات مقدم الطلب والعقار والمخالفة، ثم تجهيز الأوراق المطلوبة والرسومات المعمارية والتقارير الهندسية، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة، مع الحصول على ما يفيد تقديم الطلب ورقمه لمتابعة مراحل المراجعة واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الجهات المعنية.

ويبحث أصحاب المباني المخالفة عن خطوات التصالح في مخالفات البناء، والأوراق اللازمة لتقديم الطلب، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، خاصة أن تحديد تاريخ تنفيذ الأعمال البنائية يمثل أحد العناصر المهمة في ملف التصالح، ويستلزم تقديم مستندات تقبلها الجهات المختصة بحسب طبيعة كل حالة.

ما خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026؟

يتعين على أصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاع المباني المخالفة اتباع الإجراءات المحددة لتقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة التي يقع العقار في نطاقها، مع مراعاة اختلاف المتطلبات وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع المبنى وحالته القانونية.

وتشمل خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026 الإجراءات الآتية:

التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة التابع لها العقار المخالف.

الحصول على نموذج طلب التصالح وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب والعقار والمخالفة.

تجهيز المستندات القانونية والهندسية المطلوبة وفقًا لحالة المبنى وطبيعة المخالفة.

تقديم ملف التصالح متضمنًا الرسومات المعمارية والتقرير الهندسي ضمن المستندات المطلوبة.

سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة.

الحصول على شهادة أو مستند يفيد تقديم الطلب ورقمه، لاستخدامه في متابعة الإجراءات.

استكمال أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الجهة الإدارية أو اللجنة الفنية أثناء مراجعة الملف.

ويجب على مقدم الطلب التأكد من دقة جميع البيانات المسجلة في النموذج ومطابقتها لحالة العقار الفعلية على الطبيعة، بما يشمل بيانات المبنى والمخالفة والمساحة والرسومات الهندسية، لتجنب تأخر مراجعة الملف أو مطالبته بتقديم مستندات إضافية لاستكمال الإجراءات.

كما ينبغي الاهتمام بتجهيز التقرير الهندسي والرسومات المعمارية المطلوبة، باعتبارهما من العناصر الأساسية التي تساعد الجهات المختصة على فحص طبيعة الأعمال المخالفة وتقييم مدى استيفائها للمتطلبات القانونية والفنية.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026؟

تختلف المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالة الترخيص، إذ تتضمن بعض الملفات مستندات قانونية لإثبات صفة مقدم الطلب وملكية أو حيازته للعقار، إلى جانب وثائق هندسية وتقارير فنية توضح طبيعة الأعمال المنفذة ومدى السلامة الإنشائية للمبنى.

وتشمل أبرز الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

صورة من ترخيص البناء، إن وجد.

صورة التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية.

الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مهندس مختص.

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، إن وجدت.

شهادة قيد المهندس بنقابة المهندسين وفقًا للمتطلبات المقررة.

تقرير هندسي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار.

عقد اتفاق موثق في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق.

مستند الموافقة على تقنين وضع اليد في حالات البناء على أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة.

خريطة مساحية معتمدة وصور فوتوغرافية في الحالات التي تستلزم ذلك، خاصة بعض العقارات الواقعة بالمناطق ذات القيمة المتميزة.

المستندات الخاصة باشتراطات الحماية المدنية وفقًا لطبيعة المبنى والمخالفة.

وتعتمد الجهات المختصة في مراجعة ملف التصالح على طبيعة المستندات المقدمة ومدى ارتباطها بالمخالفة محل الطلب، ولذلك لا تكون جميع الأوراق الإضافية مطلوبة بالضرورة في كل الحالات، وإنما تختلف وفقًا لموقع العقار ونوع الأعمال المخالفة والاشتراطات المرتبطة بها.

ويُعد التقرير الهندسي من المستندات المهمة ضمن ملف التصالح، إذ يتضمن بيانًا بمدى السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، كما تمثل الرسومات المعمارية المعتمدة وسيلة لتوضيح الأعمال المنفذة على الطبيعة ومقارنتها بالمستندات والرسومات المتاحة.

كيف يمكن إثبات تاريخ مخالفة البناء لتقديم طلب التصالح؟

يمثل إثبات تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة أحد العناصر الأساسية في ملف التصالح، إذ يتعين على مقدم الطلب تقديم مستندات أو وثائق يمكن الاستناد إليها لإثبات توقيت حدوث المخالفة، وتختلف الأدلة المقبولة بحسب طبيعة العقار والوثائق المتاحة لدى صاحبه.

ويمكن الاستعانة بعدد من المستندات لإثبات تاريخ مخالفة البناء، وفقًا لما تقبله الجهات المختصة وطبيعة كل حالة، ومن أبرزها:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

مستندات الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة.

تقارير المعاينة السابقة الصادرة عن الجهات المختصة.

مستندات توصيل مرافق العقار، مثل الكهرباء والمياه والغاز.

مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار ثابتة التاريخ.

صور الأقمار الصناعية الصادرة من جهة رسمية.

تقرير هندسي صادر من جهة مؤهلة قانونًا لإثبات تاريخ المخالفة.

وتتيح هذه المستندات وسائل مختلفة للاستدلال على تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة، سواء من خلال الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أو المستندات المتعلقة بتوصيل المرافق أو التقارير الفنية والمعاينات السابقة.

ويجب على صاحب العقار اختيار المستندات التي تتناسب مع طبيعة حالته، مع التأكد من أن الوثائق المقدمة واضحة ومرتبطة بالعقار والأعمال المخالفة محل طلب التصالح، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعتها وتقييم مدى صلاحيتها لإثبات التاريخ.

ما دور التقرير الهندسي والرسومات المعمارية في التصالح على مخالفات البناء؟

تؤدي المستندات الهندسية دورًا مهمًا في إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إذ تساعد اللجان الفنية المختصة على التعرف على طبيعة الأعمال المنفذة ومراجعة الوضع الإنشائي والمعماري للمبنى، والتحقق من مدى استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة.

ويتضمن ملف التصالح الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، بشرط اعتمادها من مهندس مختص، إلى جانب التقرير الهندسي الذي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، كما يمكن تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، إن وجدت.

وتتطلب بعض الحالات مستندات إضافية، مثل الخريطة المساحية المعتمدة والصور الفوتوغرافية، خاصة بعض العقارات الواقعة بالمناطق ذات القيمة المتميزة، فضلًا عن المستندات المتعلقة باشتراطات الحماية المدنية وفقًا لطبيعة المبنى والمخالفة.

أين يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026؟

يتم تقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة الواقع في نطاقها العقار المخالف، حيث يحصل المواطن على نموذج الطلب ويسجل بياناته وبيانات المبنى والمخالفة، ثم يقدم المستندات القانونية والهندسية المطلوبة ويسدد الرسوم المقررة لفحص الملف ومقابل جدية التصالح.

وبعد تقديم الطلب، يحصل المواطن على شهادة أو ما يفيد تسجيل الطلب ورقمه، بما يتيح له متابعة الإجراءات لدى الجهة المختصة، مع ضرورة استكمال أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة الإدارية أو اللجنة الفنية أثناء مراجعة الملف.

ويظل قبول التصالح مرتبطًا بفحص كل حالة على حدة، والتحقق من انطباق الضوابط القانونية والفنية عليها، وعدم وجود موانع تحول دون تقنين المخالفة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.