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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ حملة إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا

حملات ازالة
حملات ازالة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات بناء، وعدم السماح باستمرار أي تعديات أو محاولات لمخالفة القانون، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم رصدها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات.

وشدد على  أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وتكثيف جهود الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي للبناء المخالف يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي.

وشملت الأعمال، التي تمت بإشراف  أشرف عبد الواحد رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة، إزالة أعمدة الدور الثامن العلوي، على مساحة 150 متر، بأحد العقارات بمنطقة المثلث، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في الأعمال، وتمت أعمال الإزالة الكاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الدقهلية حملات طلخا محافظ

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