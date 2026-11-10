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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الحملة المكبرة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ورفع التعديات بالشوارع

حملة مرافق
حملة مرافق
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، ولليوم السادس على التوالي، أعمال الحملة الليلية المكبرة التي نفذها حي غرب المنصورة، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، للتصدي لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية المكثفة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية، للتعامل الحاسم مع كافة المخالفات والتعديات، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو استغلال الأرصفة وحرم الطريق بصورة غير قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وقد شارك ميدانيا في قيادة الحملة كل من: اللواء إسلام الوكيل مساعد مدير أمن الدقهلية، والعقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والمقدم ناصر سالم وكيل إدارة مباحث التموين

كما شارك من جانب رئاسة حي غرب، بإشراف  محمد أمين رئيس الحي

واستهدفت الحملة الميدانية الموسعة أبرز الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي، شملت شارع عبد السلام عارف، شارع الترعة، شارع كلية الآداب، شارع الجلاء، شارع جيهان، شارع الثانوية، المشاية السفلية، شارع الجمهورية، شارع الجيش.

أسفرت الجهود الميدانية للحملة التحفظ على 2 دراجة بخارية مزودة بـ"شكمان" معدل يصدر أصواتًا مزعجة، بالإضافة إلى ضبط 4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وتسليم كافة الدراجات البخارية المضبوطة لإدارة مرور الدقهلية.

وأسفرت عن تحرير 23 محضر إشغال، وبلغ إجمالي المضبوطات التي تم التحفظ عليها 420 مضبوطة متنوعة، وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

الدقهليه محافظة مدير أمن حملات

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