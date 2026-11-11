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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود الإنجاز بملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام ، ومسئولى المتغيرات المكانية ومعاون المحافظ للمتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز بملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات .

تيسيرات للمواطنين وحملات توعية مكثفة

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الملفات بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق باعتبارها تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بما يحقق استعادة حقوق الدولة والاستقرار القانونى للمواطنين، فضلاً عن أن إنجاز التعامل مع هذه الملفات يعتبر من معايير التقييم لرؤرساء المراكز والمدن ، لأن المجهود دائماً يقاس بنتائجه .

ووجه المحافظ بتكثيف التوعية لحث المواطنين على الإستفادة من التيسيرات المقدمة ، وتسهيل إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية ، وخاصة فى ظل قيام المحافظة بإيفاد سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة لمختلف المدن والمراكز لإنهاء الإجراءات مجاناً ، بالتنسيق مع القيادات الطبيعية ومؤسسات المجتمع المدنى لاستثمار مد فترة التقديم للتقنين والتصالح لمدة 6 أشهر إضافية.

سرعة فحص الطلبات ومحاسبة المقصرين

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية تحرى الدقة فى مراجعة المستندات والبيانات المساحية لسرعة فحص الطلبات والبت فيها ورفع معدلات الإنجاز، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل الوحدات المحلية من خلال محاسبة المقصرين والمتخاذلين، وإثابة المتميزين ومنحهم مكافآت إجادة.

إزالة التعديات المستحدثة وإجراءات قانونية حاسمة

وشدد لاشين على الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة ، خاصة الحالات المستحدثة التى ترصدها منظومة المتغيرات المكانية ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتأخرين عن استكمال الإجراءات، وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية وفقاً للقانون حفاظاً على حقوق الدولة ومنع تكرار المخالفات.

التصدي للإشغالات والارتقاء بالنظافة العامة

كما وجه لاشين رؤساء المراكز والمدن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الإشغال، وتحرير محاضر للمخالفين ورفع بياناتهم على المنظومة الإلكترونية باستخدام الرقم القومى ، وفقاً للقواعد المنظمة، بما يترتب عليه الحرمان من الخدمات التموينية وغيرها من الخدمات المقررة على المخالفين ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية بمدن ومراكز المحافظة .

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