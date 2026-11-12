محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدِ ومخالفة بناء خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، من خلال حملات الإزالة المكثفة بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ 24 حالة إزالة لمخالفات وتعديات متنوعة، شملت 7 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن ولاية الموارد المائية والري، بمساحة إجمالية بلغت 675 متر مربع، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة إجمالية بلغت 3 قراريط و18 سهمًا.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 245 متر مربع، فضلًا عن إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة قيراطين وسهمين، وحالتين للبناء المخالف في المهد دون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 120 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتصدي للتعديات بمختلف صورها، وعدم السماح بفرض أمر واقع أو استغلال أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا استمرار رصد مخالفات البناء في مهدها والتعامل معها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، وتكثيف المرور الميداني والمتابعة الدورية لرصد أي تعديات جديدة وإزالتها فورًا، مع متابعة الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة، حفاظًا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وترسيخًا لهيبة القانون.