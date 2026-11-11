مفتي الجمهورية ينعى أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والإنجاز في مجالي العلم والطب.

وأكد مفتي الجمهورية أن الراحل كان قامة علمية وطبية بارزة، ونموذجًا مخلصًا في خدمة العلم والوطن، وأسهم بجهوده في دعم مسيرة جامعة أسيوط وتطوير أدائها الأكاديمي والطبي، فضلًا عن إخلاصه في أداء رسالته العلمية والإنسانية وحرصه على خدمة طلابه وزملائه ومجتمعه.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأسرة جامعة أسيوط وزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه من علم وعمل في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



