قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: دعم برنامج تعافي الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتمويل المستدام وإنعاش سوق العمل والتدريب

وزير العمل
وزير العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، موقف مصر الثابت والراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتنازل، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة... جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة "2026-2029"، بمشاركة وحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن بالغ التقدير لدولة قطر الشقيقة ومملكة هولندا الصديقة، ولمنظمة العمل الدولية، على هذه المبادرة وتنظيم هذا الاجتماع الهام، تجسيدًا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الجميع تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وقال إن الاجتماع لا ينعقد لعرض إحصاءات مجردة، أو توثيق انتهاكات يومية تستهدف الحق في الحياة ذاته وليس فقط العمل، بل للوقوف أمام واقع تشغيلي واقتصادي وصل إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة والعمل الإنساني اللائق، موضحًا أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تعكس واقعًا مأساويًا، حيث فقد أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وحدث انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، وتجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، وقاربت 29% في الضفة الغربية، الأمر الذي حوّل مئات الآلاف من الأسر المنتجة إلى العجز التام عن تلبية الاحتياجات الأساسية من أجل البقاء...وأضاف أن مطالعة هذه البيانات تكشف بوضوح أننا لا نواجه أزمة تشغيل عابرة أو ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، بل نشهد تقويضًا شاملًا وممنهجًا لكافة أسس وأركان بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية التي قامت عليها هذه المنظمة العريقة منذ ما يزيد على قرن.

وانطلاقًا من موقف مصر الثابت والراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، شدد الوزير على ثلاث أولويات محددة، تتمثل الأولوية الأولى في تحقيق تمويل مرن ومستدام ومتكامل، مؤكدًا تأييد مصر الكامل لمحاور "برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029"، وحث شركاء التنمية على توفير التزامات مالية مرنة تسهم في دعم "الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل"، وتجسد فعليًا التكامل المنشود بين الإغاثة الإنسانية العاجلة، ومسار التنمية المستدامة، وبناء السلام العادل...وأوضح أن الأولوية الثانية تتمثل في إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى أن استعادة تماسك الاقتصاد وسوق العمل تفرض ضرورة جذب الاستثمارات العاجلة في كافة المجالات التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على البقاء ومواجهة التحديات، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو برامج تشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإنتاج، مع التأكيد القاطع على حق العمال في استرداد كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، ورفع القيود الجائرة المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج...وأكد وزير العمل أن الأولوية الثالثة تتمثل في الاستعداد المصري الميداني الكامل للإسناد الفني والتدريبي، معلنًا جاهزية جمهورية مصر العربية التامة لوضع كافة قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الشركاء في فلسطين، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سواء في تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، أو تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو تعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثية لقيادة التعافي الشامل…

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن جمهورية مصر العربية تشدد على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، لافتًا إلى أن "إعلان فيلادلفيا"، الذي نص صراحة على أن "الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان"، يوضع اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية المنظومة الدولية...كما أكد أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة، مشددًا على أن ذلك كله يتوقف اليوم على سرعة تحويل هذه التعهدات إلى برامج تمويل نافذة وملموسة على أرض الواقع...واختتم وزير العمل كلمته بتجديد الشكر والتقدير للمشاركين، متمنيًا التوفيق والسداد في إعادة الإعمار، واستعادة الأعمال، وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.

وزير العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي قبل انطلاق مهرجان القاهرة: يهمني الطلبة يشوفوا أفلام عالمية

ستايسي كيتش

وفاة الفنان الأميركي ستايسي كيتش عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

عاصي الحلاني

أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد