قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي يوثق رحلة أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة في إصدار ثقافي يجمع التراث الفني والصور التاريخية ويدعم صناعة النشر المصرية

ام كلثوم
ام كلثوم
أحمد عبد القوى

يواصل البنك التجاري الدولي CIB دوره في دعم الثقافة المصرية والحفاظ على التراث الفني، من خلال إصدار كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة»، للكاتب حسن عبد الموجود، بالتعاون مع دار ديوان للنشر، في عمل توثيقي يستعرض رحلة كوكب الشرق منذ بداياتها الأولى وحتى تحولها إلى واحدة من أبرز رموز الغناء العربي.

ويعكس الإصدار اهتمام البنك بقيادة المصرفى  هشام عز العرب  بدعم المبادرات الثقافية التي تسهم في حماية الذاكرة الوطنية وإعادة تقديم الشخصيات المصرية المؤثرة للأجيال الجديدة، بما يعزز دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الفنون وصناعة النشر والاقتصاد الإبداعي.

ويتميز الكتاب بتصميم فني يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، مع صورة لأم كلثوم تتوسط الغلاف وتحيط بها النجوم والزخارف، في معالجة بصرية تستحضر المكانة الاستثنائية التي احتلتها المطربة الكبيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

صور تاريخية وحكايات إنسانية من حياة كوكب الشرق

يقدم الكتاب رحلة توثيقية تجمع بين السرد الأدبي والصور الأرشيفية والحكايات الإنسانية، بما يتيح للقارئ التعرف على جوانب متعددة من شخصية أم كلثوم، بعيدًا عن صورتها المعروفة على خشبة المسرح وأمام الميكروفون.

وتضم صفحات الإصدار مجموعة من الصور التاريخية التي توثق لقاءات كوكب الشرق مع شخصيات بارزة، ومن بينها الموسيقار محمد عبد الوهاب، في مشاهد تعكس طبيعة العلاقات الفنية والاجتماعية التي أسهمت في تشكيل أحد أهم عصور الإبداع الموسيقي المصري.

كما يتناول المؤلف محطات مختلفة من حياة أم كلثوم، بدءًا من نشأتها وبداياتها الفنية، مرورًا بعلاقاتها مع كبار الشعراء والملحنين، وصولًا إلى المكانة الواسعة التي اكتسبتها لدى الجمهور المصري والعربي.

وتكشف عناوين فصول الكتاب عن تنوع الموضوعات التي يتناولها، ومنها «رف الحبيب»، و«أول مرة كوكب الشرق»، و«كوكو القاهرة وكوكو باريس»، و«رسالة من الشيخ خالد البلتاجي»، إلى جانب حكايات أخرى تسلط الضوء على تفاصيل إنسانية وفنية في مسيرتها.

ويمنح الجمع بين النصوص والصور التاريخية الكتاب قيمة توثيقية، حيث تساعد المادة البصرية على استحضار ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية خلال المراحل المختلفة التي عاشتها أم كلثوم.

البنك التجاري الدولي يدعم صناعة النشر والاقتصاد الإبداعي

يمثل إصدار الكتاب نموذجًا للتعاون بين المؤسسات المصرفية ودور النشر، بما يعكس أهمية مشاركة القطاع الاقتصادي في دعم المشروعات الثقافية التي تجمع بين القيمة المعرفية والجودة الفنية.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام صناعة النشر المصرية لتقديم أعمال توثيقية عن رموز الفن والأدب والثقافة، باعتبارها منتجات إبداعية يمكن أن تصل إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

كما يسهم الاستثمار في هذه النوعية من الإصدارات في دعم منظومة صناعة الكتاب، التي تضم المؤلفين والمحررين والمصممين والمطابع ودور النشر وشركات التوزيع والمكتبات، بما يعزز التكامل بين النشاط الثقافي والاقتصادي.

ويقدم كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة» مثالًا على إمكانية تحويل التراث الفني إلى محتوى ثقافي متجدد، يجمع بين التاريخ والتوثيق والإبداع البصري، ويساعد على استمرار حضور الشخصيات المصرية المؤثرة في المكتبة العربية.

وتبرز أهمية هذه المبادرات في تشجيع إنتاج الكتب الفنية والتاريخية التي تتطلب عناية خاصة بالبحث والتصميم والمواد الأرشيفية، مع الحفاظ على قيمتها الثقافية وإتاحتها للقراء.

استدامة التراث الفني وتعزيز الهوية الثقافية المصرية

يعكس اهتمام البنك التجاري الدولي بإصدار الكتاب مفهومًا أوسع للمسؤولية المجتمعية، يقوم على دعم الثقافة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، إلى جانب المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وتقوم الاستدامة الثقافية على الحفاظ على الموروث الفني والإنساني ونقله بين الأجيال، بما يضمن استمرار حضور الرموز التي أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، يمثل توثيق سيرة أم كلثوم مساهمة في حماية جزء مهم من الذاكرة المصرية والعربية، خصوصًا أن أعمالها لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى أجيال متعاقبة من المستمعين.

كما يتيح الكتاب للأجيال الجديدة التعرف على تجربة فنية ارتبطت بقيم الاجتهاد والموهبة والانضباط والإبداع، وهي عناصر أسهمت في صناعة المكانة الاستثنائية لكوكب الشرق.

ويعزز الإصدار أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية لإنتاج محتوى معرفي طويل الأجل، يحافظ على التاريخ الفني المصري ويعيد تقديمه بأساليب تتناسب مع اهتمامات القراء المعاصرين.

ويؤكد هذا التوجه أن دور القطاع المصرفي في خدمة المجتمع يمكن أن يمتد إلى الاستثمار في المعرفة والتراث وصناعة المحتوى الثقافي، بما يفتح المجال أمام مبادرات مماثلة لتوثيق تجارب شخصيات مصرية بارزة في مختلف المجالات.

وفي المحصلة، يقدم كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة» نموذجًا للتكامل بين العمل المصرفي والمسؤولية الثقافية، ويعكس مساهمة البنك التجاري الدولي في دعم صناعة النشر والحفاظ على التراث الفني المصري، من خلال إصدار يجمع بين القيمة التاريخية والجمال البصري والبعد الإنساني، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف حكاية واحدة من أعظم الشخصيات في تاريخ الغناء العربي.

ام كلثوم مصر عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

غزة

جهد لا يتوقف.. اللجنة المصرية تتحرك للحد من مخاطر المباني المتهالكة بغزة

هزة أرضية

هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.7 وبعمق 10 كم

قمة المناخ

الأرض تبحث عن طوق نجاة.. آمال كبيرة على قمة المناخ في تركيا

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد