البنك التجاري الدولي يوثق رحلة أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة في إصدار ثقافي يجمع التراث الفني والصور التاريخية ويدعم صناعة النشر المصرية

يواصل البنك التجاري الدولي CIB دوره في دعم الثقافة المصرية والحفاظ على التراث الفني، من خلال إصدار كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة»، للكاتب حسن عبد الموجود، بالتعاون مع دار ديوان للنشر، في عمل توثيقي يستعرض رحلة كوكب الشرق منذ بداياتها الأولى وحتى تحولها إلى واحدة من أبرز رموز الغناء العربي.

ويعكس الإصدار اهتمام البنك بقيادة المصرفى هشام عز العرب بدعم المبادرات الثقافية التي تسهم في حماية الذاكرة الوطنية وإعادة تقديم الشخصيات المصرية المؤثرة للأجيال الجديدة، بما يعزز دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الفنون وصناعة النشر والاقتصاد الإبداعي.

ويتميز الكتاب بتصميم فني يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، مع صورة لأم كلثوم تتوسط الغلاف وتحيط بها النجوم والزخارف، في معالجة بصرية تستحضر المكانة الاستثنائية التي احتلتها المطربة الكبيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

صور تاريخية وحكايات إنسانية من حياة كوكب الشرق

يقدم الكتاب رحلة توثيقية تجمع بين السرد الأدبي والصور الأرشيفية والحكايات الإنسانية، بما يتيح للقارئ التعرف على جوانب متعددة من شخصية أم كلثوم، بعيدًا عن صورتها المعروفة على خشبة المسرح وأمام الميكروفون.

وتضم صفحات الإصدار مجموعة من الصور التاريخية التي توثق لقاءات كوكب الشرق مع شخصيات بارزة، ومن بينها الموسيقار محمد عبد الوهاب، في مشاهد تعكس طبيعة العلاقات الفنية والاجتماعية التي أسهمت في تشكيل أحد أهم عصور الإبداع الموسيقي المصري.

كما يتناول المؤلف محطات مختلفة من حياة أم كلثوم، بدءًا من نشأتها وبداياتها الفنية، مرورًا بعلاقاتها مع كبار الشعراء والملحنين، وصولًا إلى المكانة الواسعة التي اكتسبتها لدى الجمهور المصري والعربي.

وتكشف عناوين فصول الكتاب عن تنوع الموضوعات التي يتناولها، ومنها «رف الحبيب»، و«أول مرة كوكب الشرق»، و«كوكو القاهرة وكوكو باريس»، و«رسالة من الشيخ خالد البلتاجي»، إلى جانب حكايات أخرى تسلط الضوء على تفاصيل إنسانية وفنية في مسيرتها.

ويمنح الجمع بين النصوص والصور التاريخية الكتاب قيمة توثيقية، حيث تساعد المادة البصرية على استحضار ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية خلال المراحل المختلفة التي عاشتها أم كلثوم.

البنك التجاري الدولي يدعم صناعة النشر والاقتصاد الإبداعي

يمثل إصدار الكتاب نموذجًا للتعاون بين المؤسسات المصرفية ودور النشر، بما يعكس أهمية مشاركة القطاع الاقتصادي في دعم المشروعات الثقافية التي تجمع بين القيمة المعرفية والجودة الفنية.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام صناعة النشر المصرية لتقديم أعمال توثيقية عن رموز الفن والأدب والثقافة، باعتبارها منتجات إبداعية يمكن أن تصل إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

كما يسهم الاستثمار في هذه النوعية من الإصدارات في دعم منظومة صناعة الكتاب، التي تضم المؤلفين والمحررين والمصممين والمطابع ودور النشر وشركات التوزيع والمكتبات، بما يعزز التكامل بين النشاط الثقافي والاقتصادي.

ويقدم كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة» مثالًا على إمكانية تحويل التراث الفني إلى محتوى ثقافي متجدد، يجمع بين التاريخ والتوثيق والإبداع البصري، ويساعد على استمرار حضور الشخصيات المصرية المؤثرة في المكتبة العربية.

وتبرز أهمية هذه المبادرات في تشجيع إنتاج الكتب الفنية والتاريخية التي تتطلب عناية خاصة بالبحث والتصميم والمواد الأرشيفية، مع الحفاظ على قيمتها الثقافية وإتاحتها للقراء.

استدامة التراث الفني وتعزيز الهوية الثقافية المصرية

يعكس اهتمام البنك التجاري الدولي بإصدار الكتاب مفهومًا أوسع للمسؤولية المجتمعية، يقوم على دعم الثقافة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، إلى جانب المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وتقوم الاستدامة الثقافية على الحفاظ على الموروث الفني والإنساني ونقله بين الأجيال، بما يضمن استمرار حضور الرموز التي أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، يمثل توثيق سيرة أم كلثوم مساهمة في حماية جزء مهم من الذاكرة المصرية والعربية، خصوصًا أن أعمالها لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى أجيال متعاقبة من المستمعين.

كما يتيح الكتاب للأجيال الجديدة التعرف على تجربة فنية ارتبطت بقيم الاجتهاد والموهبة والانضباط والإبداع، وهي عناصر أسهمت في صناعة المكانة الاستثنائية لكوكب الشرق.

ويعزز الإصدار أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية لإنتاج محتوى معرفي طويل الأجل، يحافظ على التاريخ الفني المصري ويعيد تقديمه بأساليب تتناسب مع اهتمامات القراء المعاصرين.

ويؤكد هذا التوجه أن دور القطاع المصرفي في خدمة المجتمع يمكن أن يمتد إلى الاستثمار في المعرفة والتراث وصناعة المحتوى الثقافي، بما يفتح المجال أمام مبادرات مماثلة لتوثيق تجارب شخصيات مصرية بارزة في مختلف المجالات.

وفي المحصلة، يقدم كتاب «أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة» نموذجًا للتكامل بين العمل المصرفي والمسؤولية الثقافية، ويعكس مساهمة البنك التجاري الدولي في دعم صناعة النشر والحفاظ على التراث الفني المصري، من خلال إصدار يجمع بين القيمة التاريخية والجمال البصري والبعد الإنساني، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف حكاية واحدة من أعظم الشخصيات في تاريخ الغناء العربي.