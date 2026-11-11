وزير التعليم يتحاور مع طالبات مدرسة بالجيزة عن أهمية مادتي البرمجة والثقافة المالية

توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية خلال جولته المفاجئة بمدارس الجيزة اليوم

حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التفاعل داخل الفصول.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الثانوي، دار حوار بين الوزير والطالبات حول دراستهن لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومدى استيعابهن لمحتواها والاستفادة منها، مستعرضًا أهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير الرقمي والتكنولوجي لدى الطلاب، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

كما ناقش الوزير مع طالبات الصف الثاني بكالوريا مدى استفادتهن من دراسة مادة الثقافة المالية، ومدى قدرتهن على استيعاب المفاهيم المالية وتطبيقها في المواقف الحياتية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه المواد في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وحرص الوزير خلال جولته بالمدرسة على متابعة الانضباط والحضور المدرسي، والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية جادة ومنضبطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.

وأجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتى إمبابة، والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

ويحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عمل جولات مفاجئة في المدارس بمختلف المحافظات على مدار العام الدراسي يتفقد خلالها الفصول وبتحاور مع الطلاب والمعلمين ويحضر طابور الصباح .