برلين وفينيسيا وكان.. مهرجان القاهرة السينمائي ضمن قائمة الـ15 الكبرى عالميا

أكد الناقد الفني رامي المتولي أن المنافسة مع المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية تمثل عاملا إيجابيا يدفع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى التطوير وتقديم الأفضل، مشيرًا إلى أن وجود منافسة مستمرة يمنح القائمين على المهرجان حافزًا لتقديم محتوى سينمائي متميز واستحداث فعاليات جديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المنافسة مع المهرجانات الأخرى، سواء كانت عربية أو دولية، تعد منافسة صحية، لأنها تحفز فريق العمل بمختلف مستوياته على بذل المزيد من الجهد وإظهار أفضل ما لديه، مؤكدًا أن هذا التنافس يخلق رغبة دائمة في تقديم أفكار وتجارب سينمائية جديدة ومهمة.

وأوضح أن المهرجان نجح في استعادة صفته الدولية، ولا يزال يحتفظ بمكانته ضمن قائمة تضم 15 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا من الفئة الأولى (A)، على غرار مهرجانات برلين وفينيسيا وكان وسان سيباستيان.

وشدد على أهمية الحفاظ على المكانة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، باعتباره أحد أبرز المهرجانات السينمائية التي تمثل مصر على الساحة الثقافية والفنية العالمية.