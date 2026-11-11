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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم العالمي للعزاب.. دراسة ترصد 78 عيبا محتملا للحياة دون شريك

زواج
زواج
البهى عمرو

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالوحدة النفسية لا يرتبط بالضرورة بعدم الزواج أو الارتباط، موضحا أن الإنسان قد يكون متزوجا ويعيش حالة من العزلة النفسية نتيجة غياب التواصل والمشاركة الوجدانية بين أفراد الأسرة.

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوحدة النفسية قد تكون عزلة اختيارية يختارها الإنسان بنفسه، مشيرًا إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مفرطة ساهم في تحويل بعض الأسر إلى جزر منعزلة، رغم وجود أفرادها تحت سقف واحد.

وأضاف أن العزلة الاختيارية تكون إيجابية عندما يستثمر الإنسان وقته في الدراسة والعمل وتطوير مهاراته وزيادة علاقاته الاجتماعية، لكنها تتحول إلى مشكلة نفسية عندما ترتبط بالفوضى واضطرابات النوم والابتعاد عن العمل والانشغال المفرط بمواقع التواصل والشعور بالخواء الروحي.

وأشار إلى أن بعض العلامات قد تستدعي الانتباه، مثل اضطرابات الأكل والمشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية، لافتًا إلى دراسة سعودية أُجريت عام 2025 أشارت إلى ارتفاع معدلات شيب الشعر بين العزاب مقارنة بالمتزوجين.

وأوضح أن دراسة استكشافية أُجريت في اليونان عام 2023 تحت عنوان «ثمن العزوبية» رصدت 78 عيبًا محتملًا للحياة دون شريك، أبرزها الشعور بالوحدة النفسية وغياب الدعم والمساندة وعدم وجود شخص يشجع الفرد على تطوير حياته.

اليوم العالمي للعزاب وليد هندي الصحة النفسية الصحة الزواج

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