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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الزواج مش بالمظاهر».. دينية الشيوخ توافق على مقترح لتيسير الزواج على الشباب

الزواج
الزواج
فريدة محمد

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل، عضو المجلس عن حزب النور، بشأن ترشيد نفقات الزواج ومواجهة المغالاة في المهور وتكاليف وتجهيزات الزواج.

ويستهدف المقترح نشر ثقافة التيسير والاعتدال في الزواج، والتصدي للمبالغة في المتطلبات المادية التي أصبحت تمثل عبئاً متزايداً على الشباب وأسرهم، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.

زين العابدين كامل: المغالاة في تكاليف الزواج تعرقل تكوين الأسر

وخلال استعراضه الاقتراح أمام اللجنة، أكد النائب زين العابدين كامل أن ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور أصبحا من أبرز العقبات التي تواجه الشباب، مشدداً على ضرورة العمل على تغيير بعض العادات والممارسات الاجتماعية التي تفرض أعباء مالية تفوق قدرات المقبلين على الزواج.

وأوضح أن نشر الوعي بالآثار السلبية للمغالاة في المهور والمظاهر الاجتماعية من شأنه تشجيع الأسر والشباب على التخلي عن الممارسات التي تثقل كاهل الطرفين، وتؤخر تكوين الأسرة.

حملات مجتمعية وتصحيح للخطاب الديني والإعلامي

وتضمنت توصيات اللجنة إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة لمواجهة المغالاة في المهور وتكاليف وتجهيزات الزواج، مع تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التيسير والاعتدال، وتوضيح الهدي الشرعي في المهور ونفقات الزواج.

كما أوصت بتوجيه الخطاب الإعلامي نحو تصحيح المفاهيم والعادات التي تربط نجاح الحياة الزوجية أو المكانة الاجتماعية بحجم الإنفاق والمظاهر، وترسيخ فكرة أن نجاح الأسرة يقوم على التفاهم والاستقرار وليس المبالغة في التجهيزات.

لا لتحويل الكماليات إلى شروط تعجيزية للزواج

وشددت التوصيات على ضرورة مواجهة ظاهرة تحويل الكماليات إلى ضروريات، والتوقف عن اشتراط تجهيزات ومتطلبات تفوق الإمكانات المالية للشباب وأسرهم.

ودعت إلى تشجيع العائلات على الاتفاق على متطلبات واقعية تتناسب مع قدرات الطرفين، والابتعاد عن المقارنات والتفاخر الاجتماعي، مع إبراز النماذج الإيجابية للزواج المعتدل ونشر التجارب المجتمعية الناجحة في الحد من النفقات غير الضرورية.

المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب شركاء في نشر ثقافة التيسير

وامتدت التوصيات إلى أهمية إشراك المؤسسات التعليمية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بين الشباب والفتيات، وتعزيز ثقافة الزواج القائم على المسؤولية والتفاهم والتعاون، بعيداً عن المظاهر والتكلف.

لجنة الشئون الدينية الأوقاف بمجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر

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