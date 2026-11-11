قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
أوروبا تسعى لكسر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية داخل الناتو.. الذكاء الاصطناعي سلاح الاستقلال العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بحي شرق

محافظ أسيوط يفتتح مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بحي شرق
محافظ أسيوط يفتتح مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بحي شرق
إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط، يرافقه الأنبا يوأنس، مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والطبية والكنسية، وذلك في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية وتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة، وتيسير حصول مرضى الأورام، لا سيما غير القادرين، على الرعاية والعلاج اللازمين.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والدكتور عادل جبر، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، والدكتورة ميريت محسن، مدير الإدارة الصحية بغرب أسيوط، وعدد من الآباء والقساوسة، وأساتذة معهد جنوب مصر للأورام وأساتذة كلية الطب بجامعة أسيوط.

وعقب افتتاح المركز وقص شريط الافتتاح، أجرى المحافظ ومرافقوه جولة تفقدية داخل أقسامه، استمع خلالها إلى شرح من مديرة المركز حول التجهيزات الطبية والإمكانات المتاحة والخدمات العلاجية التي سيقدمها للمرضى، حيث يضم 10 كراسي مخصصة لتلقي جرعات العلاج الكيميائي لليوم الواحد، مزودة بمضخات إلكترونية لإعطاء المحاليل العلاجية، وتستغرق الجرعة الواحدة من 4 إلى 6 ساعات، فضلًا عن 6 أسرة للمرضى الذين تستلزم حالتهم تلقي جرعات علاجية كبيرة والإقامة لعدة أيام، خاصة حالات الأورام الصلبة، و4 أسرة للعزل الطبي للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، وبصفة خاصة مرضى أورام الدم.

كما تفقد المحافظ الغرف المخصصة لإقامة الأطباء والمرضى من الرجال والسيدات، والغرف الإدارية والحسابات، والمرافق الخدمية، بما يتيح توفير بيئة مناسبة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية تكامل جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في دعم القطاع الصحي، والمساهمة في توفير خدمات طبية متخصصة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة مهمة في مساندة جهود تطوير المنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المركز يمثل إضافة للخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، لما يقدمه من منظومة متكاملة لخدمات علاج الأورام، تشمل عيادات الباطنة والكشف الجراحي والأشعة، وعيادة للدعم النفسي لمرضى الأورام، وأخرى لأخذ العينات تحت توجيه الأشعة التلفزيونية، إلى جانب خدمات العلاج الكيميائي وجرعات اليوم الواحد، بما يساعد المرضى على تلقي خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة في مكان واحد.

من جانبه، أكد الأنبا يوأنس، مطران أسيوط، حرص المركز على تقديم الخدمات العلاجية ومساندة المرضى غير القادرين في الحصول على الأدوية والعلاجات اللازمة، دون تمييز بين مسلم ومسيحي، انطلاقًا من رسالة إنسانية تستهدف خدمة جميع أبناء المجتمع، وترسيخ قيم المحبة والتكافل والتعاون، وتخفيف معاناة المرضى، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقدم المركز خدماته للمرضى الحاصلين على قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير بعض الجرعات والعلاجات غير المتاحة بمعهد جنوب مصر للأورام، ومنها جرعات العلاج الموجه والعلاج المناعي، إلى جانب استقبال الحالات الجديدة لإجراء الفحوصات والكشف والتشخيص، ومتابعة المرضى المترددين على المركز.

أسيوط علاج الأورام مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس الأنبا يوأنس القيادات التنفيذية الخدمات الصحية مرضى الأورام معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

ستايسي كيتش

وفاة الفنان الأميركي ستايسي كيتش عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

عاصي الحلاني

أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

مسرح الطفل

قصور الثقافة تستعد لتقديم عرض "حكاية في بيت المراية" ضمن عروض مسرح الطفل

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد