محافظ أسيوط يفتتح مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بحي شرق

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مركز "العذراء الملكة – درنكة" لعلاج الأورام بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط، يرافقه الأنبا يوأنس، مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والطبية والكنسية، وذلك في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية وتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة، وتيسير حصول مرضى الأورام، لا سيما غير القادرين، على الرعاية والعلاج اللازمين.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والدكتور عادل جبر، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، والدكتورة ميريت محسن، مدير الإدارة الصحية بغرب أسيوط، وعدد من الآباء والقساوسة، وأساتذة معهد جنوب مصر للأورام وأساتذة كلية الطب بجامعة أسيوط.

وعقب افتتاح المركز وقص شريط الافتتاح، أجرى المحافظ ومرافقوه جولة تفقدية داخل أقسامه، استمع خلالها إلى شرح من مديرة المركز حول التجهيزات الطبية والإمكانات المتاحة والخدمات العلاجية التي سيقدمها للمرضى، حيث يضم 10 كراسي مخصصة لتلقي جرعات العلاج الكيميائي لليوم الواحد، مزودة بمضخات إلكترونية لإعطاء المحاليل العلاجية، وتستغرق الجرعة الواحدة من 4 إلى 6 ساعات، فضلًا عن 6 أسرة للمرضى الذين تستلزم حالتهم تلقي جرعات علاجية كبيرة والإقامة لعدة أيام، خاصة حالات الأورام الصلبة، و4 أسرة للعزل الطبي للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، وبصفة خاصة مرضى أورام الدم.

كما تفقد المحافظ الغرف المخصصة لإقامة الأطباء والمرضى من الرجال والسيدات، والغرف الإدارية والحسابات، والمرافق الخدمية، بما يتيح توفير بيئة مناسبة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية تكامل جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في دعم القطاع الصحي، والمساهمة في توفير خدمات طبية متخصصة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة مهمة في مساندة جهود تطوير المنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المركز يمثل إضافة للخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، لما يقدمه من منظومة متكاملة لخدمات علاج الأورام، تشمل عيادات الباطنة والكشف الجراحي والأشعة، وعيادة للدعم النفسي لمرضى الأورام، وأخرى لأخذ العينات تحت توجيه الأشعة التلفزيونية، إلى جانب خدمات العلاج الكيميائي وجرعات اليوم الواحد، بما يساعد المرضى على تلقي خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة في مكان واحد.

من جانبه، أكد الأنبا يوأنس، مطران أسيوط، حرص المركز على تقديم الخدمات العلاجية ومساندة المرضى غير القادرين في الحصول على الأدوية والعلاجات اللازمة، دون تمييز بين مسلم ومسيحي، انطلاقًا من رسالة إنسانية تستهدف خدمة جميع أبناء المجتمع، وترسيخ قيم المحبة والتكافل والتعاون، وتخفيف معاناة المرضى، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقدم المركز خدماته للمرضى الحاصلين على قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير بعض الجرعات والعلاجات غير المتاحة بمعهد جنوب مصر للأورام، ومنها جرعات العلاج الموجه والعلاج المناعي، إلى جانب استقبال الحالات الجديدة لإجراء الفحوصات والكشف والتشخيص، ومتابعة المرضى المترددين على المركز.