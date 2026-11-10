محافظ أسيوط: مديرية العمل تواصل جهودها في التفتيش والتشغيل والتدريب.. واستخراج 1851 شهادة خلال شهر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية العمل في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب المهني، فضلًا عن تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في دعم سوق العمل وتحقيق التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل، بإشراف محمد محمود صالح القائم بأعمال وكيل الوزارة، عن أبرز الجهود والإنجازات التي تم تنفيذها خلال شهر، في مجالات التشغيل والتدريب المهني ورعاية العمالة غير المنتظمة والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، مشيرًا إلى استخراج 1851 شهادة قياس مستوى مهارة و1851 كارنيه مزاولة حرفة، إلى جانب تدريب 35 متدربًا في برنامج لريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي.

وأضاف المحافظ أن جهود رعاية العمالة غير المنتظمة تضمنت تسجيل 441 عاملًا بالوحدة، وتقديم أوجه الرعاية لـ13 حالة، في إطار الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملات السلامة والصحة المهنية شملت التفتيش على 137 منشأة، وتحرير 69 محضرًا، والمشاركة في لجان منح التراخيص لـ38 منشأة، فضلًا عن عقد 3 ندوات توعوية وبحث 28 شكوى وردت إلى المكاتب الميدانية. كما شملت حملات التفتيش العمالي المرور على 1064 منشأة يعمل بها 3360 عاملًا، وتحرير 86 محضرًا، وعقد 5 ندوات عمالية، وبحث شكوى واحدة.

وأوضح المحافظ أن المديرية تلقت 39 شكوى في مجال علاقات العمل، تمت إحالة 36 منها إلى اللجنة القضائية وتسوية 3 شكاوى، إلى جانب متابعة 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، واستلام 4 عقود من الوزارة واستخراج وتسليم 5 عقود عمل للمواطنين في مجال التشغيل الخارجي.

ولفت إلى استمرار جهود التفتيش في مجالي عمل المرأة والطفل، حيث تم المرور على المنشآت لمتابعة ساعات العمل والراحة الأسبوعية، إلى جانب عقد ندوات توعوية، والتفتيش على 49 منشأة يعمل بها 54 طفلًا، وتحرير 12 محضرًا، بما يعزز الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين.

وأضاف أن جهود التدريب المهني تضمنت الانتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز التدريب، الأولى في مجال صيانة المحمول بمشاركة 23 متدربًا ومتدربة، والثانية في مجال التوصيلات الكهربائية بمشاركة 17 متدربًا ومتدربة، فضلًا عن تنفيذ برنامج لريادة الأعمال، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لجهود مديرية العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في برامج التدريب والتشغيل، وتعزيز الرقابة على المنشآت، وتوفير الحماية والرعاية للعمالة بمختلف فئاتها، بما يدعم استقرار سوق العمل ويوفر فرصًا أفضل لأبناء أسيوط.